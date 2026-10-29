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Историческа победа за МФК Спартак на световното

Историческа победа за МФК Спартак на световното

29 Октомври, 2026 11:20 565 0

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Успехът е първи за България на световната клубна сцена

Историческа победа за МФК Спартак на световното - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българският шампион МФК Спартак Варна постигна победа с 6:5 след изпълнение на дузпи срещу силния азербайджански тим Марафон на Световното клубно първенство по плажен футбол. Успехът е първи за България на световната клубна сцена.

Варненци, които допуснаха две поражения до момента в надпреварата, започнаха неубедително двубоя и получиха ранен гол. Възпитаниците на Симеон Христов успяха да изравнят, но в края на първата третина Марафон отново поведе и се оттегли с аванс след първите 12 минути.

През втората част МФК Спартак създаде няколко добри положения, но на два пъти гредите попречиха на българския тим да отбележи. Азербайджанците се възползваха от възможностите си и реализираха още два гола, с което увеличиха преднината си до 4:1.

Варненци обаче не се отказаха и изиграха силна последна третина. Те отбелязаха три безответни попадения и изпратиха мача в продължения, пише Спортал.бг.

В допълнителното време Спартак имаше две чисти възможности да стигне до победата, а в заключителните секунди вратарят Станислав Иванов спаси опасен удар на съперника. Така победителят трябваше да бъде определен след изпълнение на дузпи.

При тях решаваща роля имаше Добромир Господинов, който отрази три удара от бялата точка и донесе историческия успех на българския шампион. С победата МФК Спартак записа първи успех за България на световно клубно първенство по плажен футбол.


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