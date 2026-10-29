Левски пред раздяла с бразилец

Левски най-вероятно ще се раздели с десния защитник Хевертон. Бразилецът не успява да се наложи в отбора и най-вероятно ще напусне клуба през зимата. Хулио Веласкес го извади от групата при гостуването на Арда (1:1) в последния кръг.

Хевертон пристигна на стадион "Герена" на пожар в края на август със свободен трансфер от КПР. Причината бе контузията на Оливер Камдем в коляното. Първоначалните прогнози бяха, че камерунският национал ще отсъства дълго, но роденият в Марсилия бранител се възстанови по-рано от очакваното и се върна в състава.

Веласкес ще разчита на Камдем за мачовете в efbet Лига, след като няма картотека за Лига Европа, а на континенталната сцена изборът му ще е върху Алдаир.

25-годишният Хевертон до момента изигра девет двубоя във всички турнири, в които се отчете с една асистенция.