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Левски пред раздяла с бразилец

Левски пред раздяла с бразилец

29 Октомври, 2026 11:40 709 0

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  • футбол

Хевертон пристигна на стадион "Герена" на пожар в края на август със свободен трансфер от КПР

Левски пред раздяла с бразилец - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски най-вероятно ще се раздели с десния защитник Хевертон. Бразилецът не успява да се наложи в отбора и най-вероятно ще напусне клуба през зимата. Хулио Веласкес го извади от групата при гостуването на Арда (1:1) в последния кръг.

Хевертон пристигна на стадион "Герена" на пожар в края на август със свободен трансфер от КПР. Причината бе контузията на Оливер Камдем в коляното. Първоначалните прогнози бяха, че камерунският национал ще отсъства дълго, но роденият в Марсилия бранител се възстанови по-рано от очакваното и се върна в състава.

Веласкес ще разчита на Камдем за мачовете в efbet Лига, след като няма картотека за Лига Европа, а на континенталната сцена изборът му ще е върху Алдаир.

25-годишният Хевертон до момента изигра девет двубоя във всички турнири, в които се отчете с една асистенция.


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