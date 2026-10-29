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Необичайният детайл, който е помогнал на Испания да спечели световната титла

Необичайният детайл, който е помогнал на Испания да спечели световната титла

29 Октомври, 2026 12:00 820 0

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Нико Уилямс разкри любопитна подробност около решителния гол на Феран Торес, осигурил втората световна титла за „Ла Роха“

Необичайният детайл, който е помогнал на Испания да спечели световната титла - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Един на пръв поглед незабележим момент на терена се е оказал ключов за триумфа на Испания на Световното първенство през изминалото лято. В интервю за „Футбол Емоушън“ крилото Нико Уилямс разкри любопитна подробност около решителния гол на Феран Торес, осигурил втората световна титла за „Ла Роха“.

Футболистът на Атлетик Билбао сподели, че е получил неочаквана помощ от противниковия защитник Науел Молина точно при центрирането на Педро Поро. Тласъкът му е дал необходимата инерция, за да стигне до топката и да я насочи към Феран.

„Хората вероятно не са обърнали внимание, но ако той не ме беше бутнал, нямаше да стигна до топката и за хиляда живота. Докато топката падаше, той ме блъсна и ме избута с две ръце. Преди това мислех, че нямам шанс, но след удара си казах, че успявам. Нямах време за директен изстрел към вратата, затова просто я отклоних. Феран се появи и я вкара“, припомни си Уилямс.

Нападателят разказа и за тежкия за него период преди шампионата, белязан от физически проблеми и несигурност. През март той премина през консервативно лечение в Памплона и Англия, като по същото време получи пълна подкрепа от селекционера Луис де ла Фуенте, който го увери, че разчита на него, стига възстановяването да премине успешно.

С наближаването на края на клубния сезон Уилямс навлезе в отлична форма, отбелязвайки два гола срещу Алавес, след което последва нов окуражителен разговор със селекционера. Точно тогава обаче се появи ново притеснение – травма в задната част на бедрото, която заплашваше да го извади от строя за цял месец. Медицинските прегледи впоследствие се оказаха по-благоприятни от очакваното и му позволиха да се възстанови само за две седмици.

По време на подготвителния период Уилямс следваше специален план за възстановяване без топка заедно с Ламин Ямал, който страдаше от сходен проблем, и Виктор Муньос. Въпреки лишенията и трудното темпо, усилията на медицинския щаб дадоха резултат точно навреме за турнира.

В самия Мондиал изпитанията за крилото не спряха. В сблъсъка срещу Уругвай Уилямс получи болезнен удар след подаване в коридор от Куку. Тъй като отборът вече бе извършил всичките си замени, а резултатът бе 1:0 за испанците, нападателят реши да остане на терена и да стисне зъби в последните десет минути.

След тежкия мач в Гуадалахара, където с травма завърши и Йереми Пино, двамата бяха поставени на специален възстановителен режим до края на първенството. В крайна сметка Нико Уилямс се завърна на терена, за да запише историческа асистенция, напомняща за паса на Сеск Фабрегас към Андрес Иниеста от финала през 2010 година – детайл, който ще остане завинаги в историята на испанския футбол.


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