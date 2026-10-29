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Билал Бари: Бурас иска да остане в Левски, но сме далеч от споразумение

Билал Бари: Бурас иска да остане в Левски, но сме далеч от споразумение

29 Октомври, 2026 14:00 492 0

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Акрам се справя все по-добре

Билал Бари: Бурас иска да остане в Левски, но сме далеч от споразумение - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Левски и настоящ мениджър Билал Бари, изясни ситуацията с бъдещето на Акрам Бурас. Той заяви, че се водят преговори за удължаване на договора на халфа, който е изявил желание да остане в клуба. Бурас пристигна на “Герена” преди година и има контракт за още 24 месеца, но “сините” желаят да се обвържат с 24-годишния футболист за по-дълго време.

“Водим разговори с ръководството от това лято насам за удължаване договора на Акрам. Той е много заинтригуван да остане в Левски и да пише история с клуба. Все още обаче сме далеч от постигане на споразумение“, заяви Бари пред taralej.bg.

“Акрам се справя все по-добре. Възстанови се от контузията си и постепенно се връща в най-добрата си форма. Левски му даде възможност да опознае европейския футбол. Миналата година той имаше отличен сезон. Спечели титла с клуба, който не бе ставал шампион от много години. Трансферът в Левски беше положителна стъпка в неговата кариера“, допълни бившият нападател на “сините” и тастоящ мениджър.


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