Билал Бари: Бурас иска да остане в Левски, но сме далеч от споразумение

Бившият нападател на Левски и настоящ мениджър Билал Бари, изясни ситуацията с бъдещето на Акрам Бурас. Той заяви, че се водят преговори за удължаване на договора на халфа, който е изявил желание да остане в клуба. Бурас пристигна на “Герена” преди година и има контракт за още 24 месеца, но “сините” желаят да се обвържат с 24-годишния футболист за по-дълго време.

“Водим разговори с ръководството от това лято насам за удължаване договора на Акрам. Той е много заинтригуван да остане в Левски и да пише история с клуба. Все още обаче сме далеч от постигане на споразумение“, заяви Бари пред taralej.bg.

“Акрам се справя все по-добре. Възстанови се от контузията си и постепенно се връща в най-добрата си форма. Левски му даде възможност да опознае европейския футбол. Миналата година той имаше отличен сезон. Спечели титла с клуба, който не бе ставал шампион от много години. Трансферът в Левски беше положителна стъпка в неговата кариера“, допълни бившият нападател на “сините” и тастоящ мениджър.