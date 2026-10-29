Валентин Илиев: Славия е труден противник, надяваме се да продължим напред

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев сподели очакванията си след жребия за 1/8-финалите на турнира за Купата на България, който отреди „червените“ да се изправят срещу градския съперник Славия. Той определи „белите“ като сериозно препятствие, но изрази увереност в кракния успех на своя отбор.

„Който и да ни се бе паднал, трябва да изиграем двубоя. Славия е труден противник. Очакваме добър двубой и да излезем победители от него. Определено е добра новина, че мачът е в София. Тогава графикът ще е натоварен и това е плюс за нас“, коментира Илиев пред медиите.

Спортният директор на ЦСКА коментира и темата около използването на системата за видеоповторения (ВАР), която влиза в официалните мачове на турнира още от тази фаза:

„Не става въпрос дали ВАР ме успокоява, или не. Това не е само в моята глава. Силно се надявам във всяко едно отношение да се развиваме и подобряваме нивото си като българи“, добави той.