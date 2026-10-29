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Реал Мадрид си връща Хакобо Рамон от Комо

Реал Мадрид си връща Хакобо Рамон от Комо

29 Октомври, 2026 20:08 443 1

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  • сантяго бернабеу

„Кралете“ ще платят 8 милиона евро

Реал Мадрид си връща Хакобо Рамон от Комо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид планира да си върне младия централен защитник Хакобо Рамон, който в момента защитава цветовете на италианския Комо. Информацията е на журналиста Матео Морето, който съобщи новината в ефира на DAZN.

21-годишният испанец е продукт на академията на мадридчани, но през юли 2025 г. премина в Комо срещу сумата от 2,5 милиона евро. При сключването на сделката двата клуба договориха специална клауза, позволяваща на Реал да откупи правата на футболиста за 8 милиона евро.

Според информациите ръководството на испанския гранд възнамерява да активира тази опция и да върне бранителя на „Сантяго Бернабеу“. След приключването на трансфера предстоят разговори с играча относно следващата стъпка в кариерата му.

Основният вариант пред Рамон е да остане в състава на Реал Мадрид и да се бори за място в отбора. Не е изключена обаче и възможността да продължи развитието си във Висшата лига на Англия, където няколко водещи клуба вече следят ситуацията около него.

През настоящия сезон в Серия А защитникът се представя убедително с екипа на Комо. Той е записал девет участия в италианския елит, като е отбелязал и две попадения.


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  • 1 фен

    0 0 Отговор
    Във момента е оценен на 46мил евро.
    Реал ще си го откупят за без пари.
    И това момче има шанс да се пребори за титуляр.Реал ще се раздели през лятото с Рудигер ,Асенсио и Милитао не е сигурен след втората контузия.

    20:37 29.10.2026

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