Реал Мадрид си връща Хакобо Рамон от Комо

Реал Мадрид планира да си върне младия централен защитник Хакобо Рамон, който в момента защитава цветовете на италианския Комо. Информацията е на журналиста Матео Морето, който съобщи новината в ефира на DAZN.

21-годишният испанец е продукт на академията на мадридчани, но през юли 2025 г. премина в Комо срещу сумата от 2,5 милиона евро. При сключването на сделката двата клуба договориха специална клауза, позволяваща на Реал да откупи правата на футболиста за 8 милиона евро.

Според информациите ръководството на испанския гранд възнамерява да активира тази опция и да върне бранителя на „Сантяго Бернабеу“. След приключването на трансфера предстоят разговори с играча относно следващата стъпка в кариерата му.

Основният вариант пред Рамон е да остане в състава на Реал Мадрид и да се бори за място в отбора. Не е изключена обаче и възможността да продължи развитието си във Висшата лига на Англия, където няколко водещи клуба вече следят ситуацията около него.

През настоящия сезон в Серия А защитникът се представя убедително с екипа на Комо. Той е записал девет участия в италианския елит, като е отбелязал и две попадения.