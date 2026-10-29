Барселона отваря вратата за трансфер на Жул Кунде при добра оферта

Ръководството на Барселона е готово да разгледа предложения за продажбата на френския си защитник Жул Кунде, твърди авторитетният спортен журналист Матео Морето.
Според актуалната информация 27-годишният бранител вече не попада в графата „недосегаеми“ на „Камп Ноу“. Въпреки че каталунците не си поставят за самоцел задължителна раздяла с играча на всяка цена, те са склонни да преговарят при получаването на достатъчно изгодно финансово предложение.
Сериозен кандидат за подписа на французина е английският гранд Челси. Лондончани следят изкъсо ситуацията около защитника и вече проучват детайлно финансовите параметри на евентуална сделка.
Интересно е да се отбележи, че „сините“ от Лондон направиха сериозен опит да привлекат Кунде още през лятото на 2022 г., когато той бе сред основните им трансферни цели, но тогава футболистът предпочете да премине в испанския гранд.
През настоящия сезон френският национал има записани 8 участия за каталунците във всички турнири, като се е отчел с 1 гол и 1 асистенция. Към момента пазарната стойност на Жул Кунде се оценява на приблизително 55 милиона евро, като все още няма официална входяща оферта от страна на Челси, но интересът остава крайно сериозен.
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