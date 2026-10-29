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Кими Антонели пропуска медийните ангажименти заради вирус

Кими Антонели пропуска медийните ангажименти заради вирус

29 Октомври, 2026 22:03 541 0

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Пилотът на Мерцедес получи разрешение от ФИА да почива преди Гран при на Мексико

Кими Антонели пропуска медийните ангажименти заради вирус - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели пропусна задължителните медийни ангажименти преди Гран при на Мексико заради вирусно заболяване. Международната автомобилна федерация (ФИА) го освободи от програмата като предпазна мярка, за да може италианецът да почине преди началото на състезателния уикенд.

„Кими не се чувства добре днес, докато се възстановява от вирусно заболяване. Като предпазна мярка ФИА го освободи от задължителните медийни ангажименти, за да може да си почине преди уикенда. Очакваме да се върне утре“, заявиха от Мерцедес.

В петък са насрочени двете свободни тренировки на пистата „Аутодром Ерманос Родригес“. Според информацията от тима засега няма индикации здравословният проблем да попречи на участието на Антонели в останалата част от състезателния уикенд. Състоянието му ще бъде наблюдавано преди завръщането му към обичайните задължения.

Антонели влиза в Гран при на Мексико като лидер в класирането при пилотите и има възможност да спечели първата си световна титла още в неделното състезание. Въпреки това от Мерцедес посочват, че непосредственият приоритет е италианецът да се възстанови и да бъде в подходящо физическо състояние за работа на пистата.


Мексико
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