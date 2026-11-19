Душан Косич определи група от 22 футболисти на Локомотив (Пловдив) за гостуването на Септември в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на 20 ноември от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Парвиз Умарбаев и Адриан Кова пропуснаха последното занимание на „черно-белите“, тъй като са се прибрали след ангажименти с националните си отбори. Двамата обаче са включени в състава за срещата със Септември.

Извън групата остават дълготрайно контузените Ефе Али, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков.

В състава на Душан Косич попаднаха Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Матеус Брито, Денис Кирашки, Далил Али, Андрей Киндриш, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Миха Търдан, Юлиан Илиев, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Севи Идриз, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе и Жуниор Бурбан.

Локомотив Пловдив ще търси точки при гостуването си на Септември в столицата, като двубоят е първият от програмата на двата отбора за 20 ноември.