Дешан фаворит за нов треньор на Ювентус

Доскорошният селекционер на националния отбор на Франция Дидие Дешан е основният фаворит за нов треньор на Ювентус при раздяла с Лучано Спалети. Това твърдят италианските вестници "Ла Република" и "Ла Стампа".

Дешан е свободен от лятото, след като в продължение на 14 години той бе начело на "петлите". Под негово ръководство Франция стана световен шампион през 2018 година в Русия, световен вицешампион четири години по-късно в Катар, а през това лято загуби полуфинала от Испания, а след това и двубоя за третото място срещу Франция.

Дешан вече е бил треньор на Ювентус в периода 2006-2007, когато помага на отбора да се върне в Сария А, след като е изпратен във втора дивизия заради скандала "Калчополи".

Французинът е бил и футболист на Юве в периода 1994-1999, като печели три пъти шампионската титла, веднъж Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа.

Като треньор на Монако той играе финал за Шампионската лига, загубен от Порто през 2004 година.

Тимът на Ювентус е в деликатна позиция, като е на осмо място в класирането на Серия А след загубата от Дженоа през уикенда (0:2), а в следващия кръг гостува на Наполи, което може да предреши съдбата на Спалети.