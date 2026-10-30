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Виляреал приема Еспаньол в началото на 11-ия кръг в Примера

Виляреал приема Еспаньол в началото на 11-ия кръг в Примера

30 Октомври, 2026 15:00 510 0

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Домакините търсят нов успех у дома, а гостите излизат в първи мач след треньорската смяна

Виляреал приема Еспаньол в началото на 11-ия кръг в Примера - 1
Едер Сарабия, Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Виляреал приема Еспаньол в първия мач от 11-ия кръг на испанското първенство. Срещата на стадион „Ла Серамика“ започва в 22:00 часа българско време. Домакините влизат в двубоя от шестото място с 14 точки, докато Еспаньол е 18-и с осем точки и се намира в зоната на изпадащите.

Виляреал спечели последния си мач в Ла Лига с 2:1 срещу Валенсия, а няколко дни по-късно отстрани Манакор за Купата на краля след 5:0. Тимът обаче има само една победа в четирите си домакинства в първенството през сезона. Именно това е акцентът, който треньорът Иниго Перес постави преди мача.

„Ключовият момент е да се стабилизираме у дома“, заяви Иниго Перес.

Треньорът на Виляреал очаква неговият отбор да използва добрата си форма от последните срещи, но предупреди, че съперникът ще бъде мотивиран заради обстановката около клуба. В състава на домакините няма да бъдат наказаният Папе Гейе и контузените Илиас Ахомаш и Нейтън Салиба. Карлос Ромеро се завръща след мускулна травма. Очаква се сред титулярите отново да бъдат Жерар Морено и Жорж Микаутадзе.

Еспаньол започва мача с временен треньор

Гостите пристигат след тежка седмица. Еспаньол загуби с 2:1 от Расинг Сантандер в последния си шампионатен мач, а след това отпадна от Сестао Ривър с 3:4 след продължения в Купата на краля. Отборът няма победа в пет поредни срещи в Ла Лига и е спечелил само една точка в този период.

След отпадането за Купата на краля Маноло Гонсалес беше освободен от поста. Клубът назначи Едер Сарабия за негов заместник с договор до 30 юни 2028 г., но новият наставник ще започне работа след гостуването във Виляреал. На „Ла Серамика“ Еспаньол ще бъде воден временно от Серхио Гарсия, който досега ръководеше втория отбор.

„Убеден съм, че можем да спечелим. Имаме големи футболисти и се надявам да извлечем най-доброто от тях“, каза Серхио Гарсия.

Заради натрупаната умора след 120-те минути срещу Сестао Ривър в състава на Еспаньол има промени. Кике Гарсия и Хофре Карерас са извън групата заради контузии, а Алекс Калатрава и Урко Гонсалес де Сарате също няма да участват. В състава са включени няколко футболисти от дублиращия отбор, сред които 19-годишните Ян Перие и Алехандро Сантяго.

Какво следва за двата отбора

След мача Виляреал ще приеме Хетафе на 8 ноември в 12-ия кръг на Ла Лига. Еспаньол ще има домакинство срещу Депортиво на 7 ноември, когато Едер Сарабия се очаква да дебютира начело на първия отбор.

Източници: as.com


Испания
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