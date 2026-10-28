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Болоня шокира Милан насред „Сан Сиро“!

Болоня шокира Милан насред „Сан Сиро“!

28 Октомври, 2026 21:37 505 0

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Мбангула наниза хеттрик за зрелищен обрат

Болоня шокира Милан насред „Сан Сиро“! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Болоня постигна впечатляваща победа с 4:2 при гостуването си на Милан в среща от деветия кръг на италианската Серия А. Гостите изоставаха в резултата на почивката, но след силно второ полувреме стигнаха до пълен обрат, а Самуел Мбангула се превърна в големия герой с три попадения.

Двубоят започна отлично за Болоня, която поведе още в осмата минута. Самуел Мбангула се възползва от подаване на Надир Дзортеа и изпрати топката в мрежата на домакините.

Реакцията на Милан не закъсня. В 14-ата минута Алфаджо Сисе възстанови равенството, след като се възползва от сериозна грешка в отбраната на гостите. Нападателят продължи силното си представяне и в 27-ата минута отново се разписа, този път след асистенция на Фикайо Томори. Така „росонерите“ обърнаха резултата до 2:1 и се оттеглиха на почивката с преднина.

След подновяването на играта обаче Болоня показа съвсем различно лице и успя да обърне развоя на срещата в рамките на само няколко минути.

В 60-ата минута Давиде Бартесаги неволно изпрати топката в собствената си врата при опит да пресече центриране, с което резултатът стана 2:2.

Само две минути по-късно Мбангула отново попадна в центъра на събитията. Белгиецът получи подаване от Хуан Миранда и реализира втория си гол в двубоя, връщайки преднината на гостите – 3:2.

Милан опита да реагира, но Болоня остана опасна в нападение и сложи точка на спора в 86-ата минута. Мбангула оформи своя хеттрик след асистенция на Йенс Одгаард, като завърши атаката с удар в опразнената врата за крайното 4:2.

В заключителните минути домакините потърсиха възможност да намалят изоставането си. Франческо Камарда отправи опит към вратата на Болоня, но стражът на гостите се намеси успешно и запази преднината на своя тим.

С този успех Болоня си тръгна с ценни три точки от гостуването в Милано. След деветия кръг тимът заема 11-ото място с актив от 11 точки, докато Милан остава пети с 18 пункта.


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