Банско отпусна 125 000 евро за Световната купа по сноуборд

Общинският съвет в Банско одобри отпускането на 125 000 евро за подпомагане на състезанията за Световната купа по алпийски сноуборд, които предстои да се проведат в курортния град през януари 2027 г. Средствата трябва да бъдат заложени в бюджета на общината за следващата година, предаде БТА.

Предложението е внесено от кмета на Банско Стойчо Баненски и е свързано с подкрепа за Българската федерация по ски. В мотивите е посочено, че федерацията подчертава партньорството си с общината и подкрепата ѝ при организирането на международни спортни състезания.

В предложението са отбелязани и успехите на българските сноубордисти. Сред посочените състезатели е Тервел Замфиров, удостоен със званието „Почетен гражданин на град Банско“.

Средства за спорт и социални дейности

На заседанието общинските съветници са гласували и отпускане на финансови средства за спортен клуб „Катерина“ – Банско, както и за Териториалната организация на слепите.

Одобрени са още 7000 евро за закупуване на инвертор за фотоволтаичната централа в Домашен социален патронаж. Сумата е предназначена за инвестиция в енергийната система на социалната услуга.

С приетите решения общината осигурява финансова подкрепа както за домакинството на международното спортно събитие, така и за местни спортни и социални организации. Следващата стъпка е предвиждането на средствата за Световната купа в бюджета на Банско за 2027 г.