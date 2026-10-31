Майкъл Карик след загубата от Челси: „През второто полувреме сякаш изобщо не излязохме на терена“

Мениджърът на Манчестър Юнайтед – Майкъл Карик, не скри огромното си разочарование след поражението с 0:2 от Челси във Висшата лига. Специалистът отчете добра игра на своите през първото полувреме, но призна, че след почивката отборът му е рухнал и е загубил контрол върху събитията на терена.

Карик анализира двубоя, акцентирайки върху двете напълно противоположни лица на тима му в двете полувремена:

„През второто полувреме сякаш изобщо не излязохме на терена. Не успяхме да намерим ритъма на играта. Можехме, а всъщност дори трябваше, да завършим първото полувреме с преднина, тъй като нещата се развиваха точно така, както се надявахме“, сподели наставникът.

„Можехме да създадем повече положения и смятам, че стояхме добре на терена, но през втората част загубихме равновесие. Допуснахме гол по много лош начин, последва дузпа и изпаднахме в изключително трудна ситуация. Мачът се промени напълно“, допълни той.

Мениджърът открито призна, че липсата на постоянен победителски облик продължава да тежи на „червените дяволи“:

„Не можем да пренебрегнем факта, че нямаме достатъчно победи. Представянето ни беше непостоянно и така и не успяхме да си върнем ритъма.“

Попитан за червения картон на защитника Лисандро Мартинес и евентуално разочарование от неговите действия, Карик бе лаконичен:

„Все още не съм видял ситуацията, честно казано, дори не съм я гледал... Не, не смятам, че ме е подвел.“

Карик коментира и недоволството на привържениците, които подкрепят тима безрезервно, но страдат от колебанията в резултатите:

„Има много емоции. Ние сме голям клуб и искаме да печелим мачовете си. Привържениците полагат огромни усилия, идват на стадиона и харчат много средства, за да ни гледат. Трябва да продължим напред, да се възползваме от положителните неща и да надграждаме.“

В самия край на пресконференцията, на въпрос дали очаква да продължи да води Манчестър Юнайтед и в следващия мач, английският специалист отговори кратко и категорично: „Да.“