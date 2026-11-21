Левски и Оливер Камдем се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба. Френският защитник е първият футболист, който напуска „Герена“ в процеса по оформяне на състава за зимната селекция.

Камдем пристигна в Левски от Локомотив Пловдив в началото на 2025 г. За „сините“ той записа общо 46 мача и отбеляза един гол. Попадението му дойде при домакинското равенство 2:2 срещу Лудогорец.

През сезон 2025/26 десният бек стана шампион на България с Левски. В клуба той се конкурираше за позицията с Алдаир, който е титулярният избор на поста, и с Хевертон. Бразилецът беше привлечен след контузията на Камдем през лятото.

„ПФК Левски и защитникът Оливер Камдем се разделят по взаимно съгласие. Камдем бе привлечен на стадион „Георги Аспарухов“ в началото на 2025 година. Той записа общо 46 мача, в които отбеляза 1 гол. Шампион на България за сезон 2025/26 година“, се посочва в съобщението на клуба.

От Левски благодариха на Камдем за престоя му в отбора и му пожелаха здраве и бъдещи професионални успехи.

Източници: bta.bg