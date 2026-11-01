Китай изпълни заканата - спря излъчването на мачове от Ла Лига заради скандала с Мбапе

Китайската държавна телевизия CCTV не излъчи нито една среща от испанската Ла Лига в събота. Причината е разразилият се скандал около звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе и негов коментар, свързан с колаж, изобразяващ лицето му върху това на бившия китайски лидер Мао Дзедун. За ситуацията съобщава „Марка“, позовавайки се на агенция ЕФЕ.

Предаванията от испанското първенство са преустановени още в началото на седмицата. Междувременно онлайн платформата Migu продължи да излъчва повечето срещи от шампионата, но премахна от програмата си двубоите с участието на Реал Мадрид.

Според информацията на ЕФЕ нито един от мачовете, насрочени за петък и събота, не е присъствал в официалната програма на CCTV. Сред тях са срещите Виляреал – Еспаньол, Леванте – Атлетико Мадрид, Райо Валекано – Селта, Бетис – Малага и Барселона – Алавес. Същото ограничение обхваща и двубоите от неделя и понеделник.

В мобилното приложение на телевизията все още могат да бъдат открити някои по-стари срещи от Ла Лига, но последният наличен мач е този между Селта и Бетис от 25 октомври. Особено показателно е, че в каталога вече не присъства нито едно съдържание с участието на Реал Мадрид от началото на настоящия сезон.

Платформата Migu, която притежава ексклузивните дигитални права за излъчване на испанското първенство в Китай до сезон 2029/30, запази почти цялата си програма за уикенда. Единственото съществено изключение бе гостуването на Реал Мадрид срещу Расинг Сантандер, което също бе извадено от разписанието. Проверка на ЕФЕ показва, че от платформата са премахнати и предишните двубои на мадридчани от август и септември.

Напрежението между Мбапе и китайската аудитория възникна след телевизионно интервю, в което френският нападател разказал за свой любим интернет колаж. В него лицето му било поставено върху образа на китайски диктатор – препратка към Мао Дзедун, чието име футболистът не споменал директно.

Реакцията в Китай не закъсня. Няколко местни компании прекратиха спонсорските си отношения с нападателя, а държавната телевизия наложи ограничения върху излъчването на мачове на Реал Мадрид, неговите футболни изяви и рекламните му материали.

Впоследствие Мбапе поднесе извинения на френски, английски и китайски език. Ръководството на Ла Лига също изрази съжаление за възникналата ситуация, а президентът на организацията Хавиер Тебас изпрати официално писмо до China Media Group (CMG) – медийния конгломерат, управляващ държавния телевизионен оператор.

От китайската корпорация потвърдиха, че са получили позицията на испанския шампионат и на Реал Мадрид. В нея клубът подчертава уважението си към Китай. Въпреки това към момента няма официална информация кога ограниченията ще бъдат отменени. Китайските медийни власти не са обявили срок за възстановяване на излъчванията, а външното министерство на страната засега не е коментирало продължителността на мерките.