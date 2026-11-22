Реал Мадрид обърна Селта и спечели с 2:1 в мач от 13-ия кръг на Ла Лига. Победата на „Сантяго Бернабеу“ изкачи мадридчани до 33 точки – колкото има и Барселона преди своя двубой срещу Виляреал.

Гостите поведоха още в шестата минута. Вилиот Сведберг намери Пабло Дуран, който отблизо преодоля Тибо Куртоа. Селта можеше да увеличи преднината си, но белгийският вратар се намеси решително при удар на Сведберг.

Реал получи възможност да изравни в 37-ата минута, когато съдията отсъди дузпа за нарушение срещу Килиан Мбапе. Французинът обаче изпрати топката над напречната греда и домакините се оттеглиха на почивката с пасив от един гол.

След почивката натискът на Реал Мадрид даде резултат. В 66-ата минута Мбапе подаде към Джуд Белингам, който с мощен удар с десния крак изравни резултата.

Победният гол падна пет минути преди края. Винисиус Жуниор центрира към Карлос Еспи. Нападателят стреля с глава, Йонуц Раду спаси първия удар, но Еспи беше най-съобразителен при добавката и донесе трите точки на домакините. Това беше третото му попадение в Ла Лига през сезона, реализирано в деветия му мач.

Успехът е девети пореден за Реал Мадрид във всички турнири. Тимът на Жозе Моуриньо запази и стопроцентовия си домакински баланс през сезона.

„Ще дойде ден, в който няма да направим обрат. Това очевидно ме тревожи“, заяви Жозе Моуриньо след мача.

Барселона остава на първото място по голова разлика, но има да изиграе своя мач от кръга. Каталунците приемат Виляреал в неделя, а резултатът от срещата ще определи дали ще запазят самостоятелното си лидерство.

Източници: bntnews.bg, record.com.mx, relevo.com