Новини
Спорт »
Световен футбол »
Синът на Роналдо може да дебютира срещу България
  Тема: Известни личности

Синът на Роналдо може да дебютира срещу България

3 Ноември, 2026 13:28 543 1

  • кристиано роналдо жуниор-
  • португалия до 17 години-
  • българия до 17 години-
  • европейско първенство до 17 години-
  • филипе рамош

Кристиано Роналдо Жуниор получи първа повиквателна за Португалия до 17 години. Двата тима ще се срещнат на 14 ноември в квалификациите за Европейското първенство

Синът на Роналдо може да дебютира срещу България - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо Жуниор получи първата си повиквателна за националния отбор на Португалия до 17 години и може да се изправи срещу България в квалификациите за Европейското първенство през 2027-ма. 16-годишният футболист е сред 23-мата избраници на селекционера Филипе Рамош. Двата отбора са в група 6 заедно със Сърбия и Андора. Португалия е домакин на турнира, а първият ѝ мач е срещу Андора на 11 ноември. Двубоят с България е насрочен за 14 ноември, а на 17 ноември домакините ще играят със Сърбия. Всички срещи ще се проведат в тренировъчния комплекс на Португалската футболна федерация.

Повиквателната е първа за Роналдо Жуниор на ниво до 17 години. В досегашните си участия за юношеските формации на Португалия той има 13 мача и пет гола – четири срещи и две попадения за отбора до 15 години, както и девет двубоя и три гола за състава до 16 години. Включването в групата обаче не означава автоматично участие в мача с България. Решението за игровите минути ще бъде на Филипе Рамош.

Роналдо Жуниор играе в академията на саудитския Ал-Насър, където се състезава и баща му Кристиано Роналдо. През настоящия сезон младият нападател има три гола в седем клубни мача. Преди да продължи развитието си в Саудитска Арабия, той е бил част от школите на Ювентус и Манчестър Юнайтед. За България мачът на 14 ноември ще бъде вторият двубой от квалификационния мини-турнир. Крайното класиране в групата ще определи кои отбори ще продължат към следващия етап от борбата за място на Европейското първенство до 17 години през 2027 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа

    2 0 Отговор
    Не съм запознат с неговите изяви, но дали има качества ако не беше син на Роналдо да е националния отбор.От него футболист няма да стане, прекалено е задоволен не изгаря за играта, играе заради баща му

    14:00 03.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове