Синът на Роналдо може да дебютира срещу България

Кристиано Роналдо Жуниор получи първата си повиквателна за националния отбор на Португалия до 17 години и може да се изправи срещу България в квалификациите за Европейското първенство през 2027-ма. 16-годишният футболист е сред 23-мата избраници на селекционера Филипе Рамош. Двата отбора са в група 6 заедно със Сърбия и Андора. Португалия е домакин на турнира, а първият ѝ мач е срещу Андора на 11 ноември. Двубоят с България е насрочен за 14 ноември, а на 17 ноември домакините ще играят със Сърбия. Всички срещи ще се проведат в тренировъчния комплекс на Португалската футболна федерация.

Повиквателната е първа за Роналдо Жуниор на ниво до 17 години. В досегашните си участия за юношеските формации на Португалия той има 13 мача и пет гола – четири срещи и две попадения за отбора до 15 години, както и девет двубоя и три гола за състава до 16 години. Включването в групата обаче не означава автоматично участие в мача с България. Решението за игровите минути ще бъде на Филипе Рамош.

Роналдо Жуниор играе в академията на саудитския Ал-Насър, където се състезава и баща му Кристиано Роналдо. През настоящия сезон младият нападател има три гола в седем клубни мача. Преди да продължи развитието си в Саудитска Арабия, той е бил част от школите на Ювентус и Манчестър Юнайтед. За България мачът на 14 ноември ще бъде вторият двубой от квалификационния мини-турнир. Крайното класиране в групата ще определи кои отбори ще продължат към следващия етап от борбата за място на Европейското първенство до 17 години през 2027 година.