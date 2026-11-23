Барселона ще обжалва червения картон на Фермин Лопес, който беше изгонен след победата с 3:2 над Виляреал. Каталунците се надяват халфът да бъде на разположение за домакинството срещу Атлетико Мадрид на 2 декември.

Лопес започна като титуляр и беше заменен в 68-ата минута. Малко по-късно той получи червен картон за протест срещу съдийско решение. В доклада на съдията е записано, че футболистът е използвал израза „не се подигравай с мен“, който е определен като неспортсменско поведение.

В жалбата си Барселона твърди, че Фермин не е обиждал съдиите. Клубът определя реакцията му като състезателно разочарование в мач с висок залог и смята, че тя не е оправдавала отстраняване.

Има разминаване в посочената минута на наказанието. Фокус съобщава за червен картон в 74-ата минута, докато официалната хронология на Ла Лига го отчита в 75-ата. И двата източника потвърждават, че Лопес вече е бил извън терена след смяната си.

Барселона запази аванса си на върха

Преди да бъде изгонен, Фермин се разписа за 2:2 в 61-ата минута след подаване на Ламин Ямал. Барселона изоставаше с два гола след попаденията на Таджон Бюканън в 5-ата и Тани Олувасей в 7-ата минута. Жерар Мартин намали резултата в 57-ата минута, а автоголът на Пау Наваро в 67-ата донесе пълния обрат.

Успехът остави Барселона на първото място в Ла Лига с 36 точки от 13 мача. Реал Мадрид е втори с три точки по-малко.

Предстоят три мача за седем дни

Най-близкият двубой на Барселона е гостуването на Сабах на 25 ноември в Шампионската лига. В испанското първенство каталунците ще играят срещу Депортиво Ла Коруня на 29 ноември от 16:15 часа местно време.

Сблъсъкът с Атлетико Мадрид е насрочен за 2 декември от 21:30 часа местно време. Дали Фермин Лопес ще участва в него, зависи от решението по жалбата на Барселона.

Източници: focus-news.net, laliga.com, fcbarcelona.es