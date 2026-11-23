Вторият отбор на Левски ще изиграе контролна среща с Олимпик Марсилия до 19 години. Двубоят ще се състои на 26 ноември от 13:45 часа българско време на стадион „Стад Франсес Туркан“ в Мартиг, Франция.

Дубълът на „сините“, който се състезава в Трета лига, ще пътува за Франция в сряда заедно с представителния тим на клуба. Отборът е воден от Стоян Димов.

От Левски съобщиха, че съперникът е лидер в своята регионална група. Тимът на Олимпик Марсилия до 19 години е участвал и в младежката Шампионска лига през миналия сезон.

„Срещата ще се изиграе в четвъртък, 26 ноември, на „Стад Франсес Туркан“, град Мартиг, от 13:45 часа българско време“, съобщиха от Левски.

Контролата е част от престоя на двата състава във Франция. За дубъла на Левски мачът ще бъде възможност за проверка срещу тим от академията на френски клуб, който се намира начело в регионалното си първенство.

Източници: bnrnews.bg