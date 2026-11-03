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Лудогорец привлече испански специалист с европейска титла в щаба на Луис де ла Фуенте

Лудогорец привлече испански специалист с европейска титла в щаба на Луис де ла Фуенте

3 Ноември, 2026 21:56 568 0

Той има сериозен опит в треньорската професия, въпреки сравнително младата си възраст

Лудогорец привлече испански специалист с европейска титла в щаба на Луис де ла Фуенте - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец има нов помощник-треньор. Към екипа на старши треньора Игор Йовичевич се присъединява 37-годишният испанец Педро Гарсия, който е част от щаба на Луис де ла Фуенте при спечелването на европейската титла с Испания U21 през 2019 година.

Гарсия има сериозен опит в треньорската професия, въпреки сравнително младата си възраст. След триумфа на европейското първенство в Италия той работи в няколко клуба, сред които Мирандес, Малага и Реал Мурсия. В кариерата му присъства и период в катарския Ал Араби.

Новият помощник в Лудогорец не скри задоволството си от възможността да стане част от българския тим и заяви амбицията си да помогне на отбора да постигне целите си.

„Щастлив съм, че идвам в силен и популярен отбор като Лудогорец. Ще дам всичко, което зависи от мен, за бъдещите успехи на тима. Лудогорец трябва да се върне там, където му е мястото“, коментира Педро Гарсия.

Испанският специалист ще работи заедно с Игор Йовичевич и останалите членове на треньорския щаб в опит разградчани да затвърдят позициите си и да постигнат нови успехи.


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