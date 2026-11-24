Stellantis прекратява официалните си заводски програми в световните шампионати на ФИА. Програмата на Peugeot в Световния шампионат по издръжливост (WEC) приключва в края на 2026 година, а Opel и Citroën ще се оттеглят от Формула Е след сезон 2026/27, който завършва през лятото на 2027 година.

Решението беше потвърдено от концерна след появилите се през миналата седмица информации за спиране на инвестициите в заводския мотоспорт. Stellantis заяви, че ще пренасочи ресурсите си към клиентските състезателни програми и разработката на високопроизводителни серийни автомобили.

„Решението е в съответствие със стратегическия план FaSTLAne 2030, който насочва усилията и ресурсите на компанията към разработката на нови продукти, качеството и по-широкото пазарно покритие“, посочва Stellantis.

Концернът съобщава още, че ще запази и ще пренасочи служителите, засегнати от края на официалните програми, към други дейности в рамките на групата. Не са обявени очакваният размер на спестените средства или евентуалните разходи по преструктурирането.

Решението засяга Opel в особено неподходящ момент. Германската марка обяви през март 2026 година плановете си за собствен заводски отбор във Формула Е и подготви болида GSE 27FE. Първото участие е планирано за 18 и 19 декември 2026 година в Джеда.

Мич Евънс е привлечен като един от основните пилоти, а до него трябва да застане Тео Пуршер, шампион във Формула 2 за 2023 година. София Фльорш ще изпълнява функциите на тестов и развоен пилот. Така дългосрочният проект на Opel най-вероятно ще се превърне в участие само в един сезон, преди програмата да бъде прекратена след лятото на 2027 година.

Citroën също ще довърши сезон 2026/27 във Формула Е, след което ще напусне електрическия световен шампионат. Двете марки няма да бъдат извадени незабавно от календара, но няма да продължат заводското си участие след края на предстоящия сезон.

Peugeot ще прекрати програмата си в WEC с хиперавтомобила 9X8. Това означава и край на участието на марката в 24-те часа на Льо Ман. Автомобилът беше сред най-разпознаваемите технически проекти в категорията Hypercar, но не успя да спечели състезание въпреки последвалите разработки.

Stellantis няма да изчезне напълно от автомобилния спорт. Клиентските рали програми на Opel ще продължат, включително електрическите състезания с Corsa-e Rally и Mokka GSE Rally. Запазването на тези дейности е свързано както с продажбите на състезателни автомобили за частни отбори, така и с развитието на спортните версии GSE. Предвижда се да продължат и рали активностите на Lancia. Така концернът прекратява най-скъпите си заводски участия на световно ниво, но оставя отворени програмите, които имат по-пряка връзка с клиентите и бъдещите серийни модели.