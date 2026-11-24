Портланд Трейл Блейзърс нанесе втората загуба за сезона на Филаделфия Севънти Сиксърс, след като спечели със 128:111 като гост. Дени Авдия беше най-резултатен за победителите с 31 точки и 7 асистенции. Успехът изкачи Портланд до баланс 11-6, докато Филаделфия вече е 14-4. Поражението прекъсна серията от пет поредни победи на Севънти Сиксърс.

„Енергията, фокусът и намерението ни трябва да са по-добри от самото начало“, заяви Деймиън Лилард преди двубоя. Портланд изпълни тази цел и контролира мача в по-голямата му част, като се възползва от силната си стрелба и натрупа преднина, която домакините не успяха да заличат.

Индиана спря Оклахома Сити

Индиана Пейсърс победи Оклахома Сити Тъндър със 125:120. Паскал Сиакам и Кели Оубре-младши отбелязаха по 20 точки за домакините, а Ивица Зубац добави 15 борби. Шай Гилджъс-Александър беше най-резултатният играч в мача с 38 точки, но усилията му не стигнаха за успех на Тъндър.

Индиана започна с добра серия и задържа преднината си въпреки опита на Оклахома Сити да обърне развоя след почивката. Пейсърс влязоха в мача след четири поредни загуби, докато Тъндър играеше във втория си двубой за два дни.

Минесота с убедителен успех

Минесота Тимбъруулвс се наложи над Бруклин Нетс със 142:116. Джейдън Макданиелс поведе победителите с 34 точки, а Минесота подобри баланса си до 13-5. Бруклин остана с 3-13.

В останалите мачове Мемфис Гризлис победи Шарлът Хорнетс със 117:111, като Тай Джером реализира 29 точки. Милуоки Бъкс спечели срещу Торонто Раптърс със 116:111, Чикаго Булс надви Кливланд Кавалиърс със 122:108, а Финикс Сънс се справи с Ню Орлиънс Пеликанс със 123:119.

Хюстън Рокетс се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 116:104. Лос Анджелис Лейкърс победи Юта Джаз със 109:94, а Сан Антонио Спърс спечели срещу Сакраменто Кингс със 123:107. Всички резултати са от десетте мача в програмата на NBA.

Следващи мачове

Следващата програма включва три срещи: Детройт Пистънс - Орландо Меджик, Бостън Селтикс - Вашингтон Уизардс и Далас Маверикс - Денвър Нъгетс. Двубоят между Маверикс и Нъгетс противопоставя два отбора с баланс 10-7 и 10-5 в началото на вечерта.

Източници: nba.com