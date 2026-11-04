Луис Енрике след разгрома над Виляреал: Показахме уважение към опонента, но и задържахме висока интензивност през всичките деветдесет минути

Пари Сен Жермен записа четвърта поредна победа в основната фаза на Шампионската лига, след като разгроми Виляреал с 6:0 като гост. Френският отбор реши мача още в началото и след четири кръга има 12 точки и голова разлика 20:5.

Жоао Невеш откри резултата в 9-ата минута, а Дезире Дуе и Сени Маюлу покачиха на 3:0 в рамките на още четири минути. Фабиан Руис се разписа в 17-ата минута за 4:0, а испанският полузащитник отбеляза и петия гол малко след почивката. Крайното 6:0 оформи Дейвид Боли в 78-ата минута след асистенция на Жоао Невеш.

„Играхме по един и същи начин и със същата амбиция, без да се влияем от развоя на срещата или цифрите на таблото. Когато поддържаш своя стил независимо от всичко, това винаги е добър знак“, заяви Луис Енрике след двубоя.

Треньорът на ПСЖ подчерта, че футболистите му са запазили уважението към съперника и високата интензивност до края. „Показахме уважение към опонента, но и задържахме висока интензивност през всичките деветдесет минути. За всеки тим е изключително трудно да се съвземе, след като получи три гола в рамките на пет минути“, каза испанският специалист.

Въпреки убедителния успех Енрике отдели внимание и на ситуацията при тройната смяна в 74-ата минута. Дезире Дуе, Витиня и Ашраф Хакими трябваше да напуснат, а на терена да влязат Куентин Нджантю, Лукас Бералдо и Дейвид Боли. Заради забавянето при процедурата ПСЖ остана временно с деветима футболисти.

Нджантю получи жълт картон, след като влезе на терена преди да бъде освободено място за смяната. Именно това решение предизвика реакцията на Енрике. „Това, което се случи с трите смени, е безобразие. Ако резултатът беше 0:0 и те оставят с трима по-малко, трябва да бъдем сериозни“, коментира треньорът, цитиран от AS.

Пари Сен Жермен ще продължи защитата на титлата си с домакинство срещу Рома на 25 ноември. Виляреал ще гостува на Славия Прага в същия кръг от основната фаза.