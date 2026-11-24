Руски стратегически бомбардировачи извършиха планов полет над международните води на Японско море. Мисията е продължила около 10 часа, като по време на полета самолетите са били съпровождани от чуждестранни изтребители, съобщи Ройтерс, позовавайки се на руски държавни информационни агенции и руското министерство на отбраната.

По-рано южнокорейската армия съобщи, че е вдигнала свои изтребители, след като няколко руски самолета са навлезли в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана край източното крайбрежие на страната.

Самолетите са били проследени при приближаването им към зоната, а южнокорейските изтребители са извършили „тактически маневри“, за да предотвратят инцидент, се посочва в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

Военните са уточнили, че руските самолети не са нарушили въздушното пространство на Южна Корея и впоследствие са напуснали района.

Какво представлява зоната за идентификация

Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана е район, определен от дадена държава за установяване и проследяване на самолети, които могат да се приближават към нейното въздушно пространство. Влизането в такава зона само по себе си не означава нарушение на националното въздушно пространство, но може да предизвика наблюдение или излитане на изтребители.