Слован Братислава приема Реал Бетис в петия кръг от фазата на лигата на Шампионската лига. Двубоят на стадион „Техелне поле“ започва в 22:00 часа българско време.

Бетис влиза в срещата от 11-о място с 9 точки. Тимът от Севиля спечели три от първите си четири мача, а единственото му поражение беше срещу Борусия Дортмунд. Според испанския вестник „Ел Паис“ победа в Братислава практически ще осигури на отбора място сред първите 24, които продължават в турнира.

„Това е ключов мач, защото при победа ще бъдем сред първите 24 още на този етап. Ако искаме да спечелим, трябва да изравним тяхната интензивност“, заяви президентът на Бетис Анхел Аро преди отпътуването за Словакия.

Слован все още няма точка

Слован Братислава е последен, 36-и, без спечелена точка. Словашкият шампион е отбелязал само един гол и е допуснал 17 в четирите си срещи. Загубите дойдоха срещу Пари Сен Жермен с 1:6, Щутгарт с 0:3, Рома с 0:4 и ЛАСК с 0:4.

Въпреки слабия старт в Европа Слован е втори в първенството на Словакия. Тимът остава и единственият клуб от бивша Чехословакия, спечелил европейски трофей. Това се случва през 1969 г., когато братиславският отбор побеждава Барселона във финала за Купата на носителите на купи.

Пелегрини срещу бившия си футболист

Мачът ще противопостави Мануел Пелегрини и Яя Туре. Наставникът на Бетис ръководи Манчестър Сити в периода 2013–2016 г., когато Туре беше сред основните футболисти на английския тим. Двамата спечелиха титлата във Висшата лига през сезон 2013/14.

„Имам много добри чувства към Яя Туре. Той беше основен футболист в Манчестър Сити и от него се виждаше, че може да стане добър треньор“, каза Пелегрини, цитиран от „Ел Паис“.

Туре също говори с уважение за бившия си наставник, но подчерта разликата между двата отбора. „Научих добри неща от Мануел, особено идеята неговият тим винаги да бъде главният герой. Нямам търпение да го поздравя. Те са много по-добри“, заяви треньорът на Слован.

Бетис ще бъде без Дани Себайос, който не пътува заради контузия. След мача испанският тим ще има още срещи с Комо, Арсенал и Байерн, докато Слован ще се опита да прекъсне серията си от четири загуби в турнира.

Източници: elpais.com, as.com