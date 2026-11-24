Александър Георгиев ще остане начело на Локомотив София до края на календарната година. Ръководителят на школата пое временно първия отбор след раздялата с Любослав Пенев и ще води „червено-черните“ в предстоящите им мачове.

Локомотив София първо ще играе дерби със Славия. След това тимът предстои да гостува на ЦСКА 1948, а програмата за годината завършва с визита на Дунав Русе в осминафиналите за Купата на България.

Решението Георгиев да остане временно на поста е свързано с липсата на окончателен избор за негов наследник. Ръководството на столичния клуб е провело разговори с няколко треньори, но нов договор с постоянен наставник все още не е финализиран.

До момента Георгиев е водил Локомотив София в два мача. Отборът е загубил и двете срещи на стадион „Георги Аспарухов“ – с 0:1 от Септември София и с 1:4 от Левски.

Косич е сред основните кандидати

За наследник на напусналия Любослав Пенев са спрягани Душан Косич, Гьоко Хаджиевски, Георги Донков, Явор Вълчинов, Александър Томаш и Павел Дочев.

Собственикът на Локомотив София Иван Василев е обявил, че приоритет за клуба е назначаването на чуждестранен треньор. Sportal посочва, че според запознати най-близо до поста към момента е Душан Косич, но окончателно решение за новия наставник няма.

Източници: sportal.bg