Новини
Спорт »
Световен футбол »
Девет мача от Шампионската лига в сряда: Ливърпул и Реал Мадрид с тежки гостувания

Девет мача от Шампионската лига в сряда: Ливърпул и Реал Мадрид с тежки гостувания

4 Ноември, 2026 09:52 622 0

  • шампионска лига-
  • ливърпул-
  • реал мадрид-
  • манчестър сити-
  • арсенал-
  • футболна програма

Манчестър Сити ще гостува на РБ Лайпциг

Девет мача от Шампионската лига в сряда: Ливърпул и Реал Мадрид с тежки гостувания - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Четвъртият кръг от основната фаза на Шампионската лига продължава в сряда с още девет двубоя. Програмата предлага няколко любопитни сблъсъка, които могат да окажат сериозно влияние върху подреждането и битката за място в следващия етап на турнира.

Сред най-очакваните срещи са гостуванията на Ливърпул и Реал Мадрид. Мърсисайдци ще се изправят срещу Фенербахче в ранния часови пояс, докато испанският гранд ще премери сили с АЕК.

В късната програма също има редица двубои с голям заряд. Манчестър Сити ще гостува на РБ Лайпциг, а Арсенал ще има трудна визита на Славия Прага.

Вниманието на футболните фенове ще бъде насочено и към сблъсъците между Порто и Наполи, както и Борусия Дортмунд – Бетис.

Програмата за сряда:

19:45 часа

  • АЕК – Реал Мадрид

  • Фенербахче – Ливърпул

22:00 часа

  • Викинг – Сабах

  • Борусия Дортмунд – Бетис

  • РБ Лайпциг – Манчестър Сити

  • Ланс – Комо

  • Порто – Наполи

  • ПСВ – Брюж

  • Славия Прага – Арсенал


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове