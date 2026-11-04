Девет мача от Шампионската лига в сряда: Ливърпул и Реал Мадрид с тежки гостувания

Четвъртият кръг от основната фаза на Шампионската лига продължава в сряда с още девет двубоя. Програмата предлага няколко любопитни сблъсъка, които могат да окажат сериозно влияние върху подреждането и битката за място в следващия етап на турнира.

Сред най-очакваните срещи са гостуванията на Ливърпул и Реал Мадрид. Мърсисайдци ще се изправят срещу Фенербахче в ранния часови пояс, докато испанският гранд ще премери сили с АЕК.

В късната програма също има редица двубои с голям заряд. Манчестър Сити ще гостува на РБ Лайпциг, а Арсенал ще има трудна визита на Славия Прага.

Вниманието на футболните фенове ще бъде насочено и към сблъсъците между Порто и Наполи, както и Борусия Дортмунд – Бетис.

Програмата за сряда:

19:45 часа

АЕК – Реал Мадрид

Фенербахче – Ливърпул

22:00 часа

Викинг – Сабах

Борусия Дортмунд – Бетис

РБ Лайпциг – Манчестър Сити

Ланс – Комо

Порто – Наполи

ПСВ – Брюж

Славия Прага – Арсенал