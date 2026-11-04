Девет мача от Шампионската лига в сряда: Ливърпул и Реал Мадрид с тежки гостувания

Четвъртият кръг от основната фаза на Шампионската лига продължава в сряда с още девет двубоя. Програмата предлага няколко любопитни сблъсъка, които могат да окажат сериозно влияние върху подреждането и битката за място в следващия етап на турнира.
Сред най-очакваните срещи са гостуванията на Ливърпул и Реал Мадрид. Мърсисайдци ще се изправят срещу Фенербахче в ранния часови пояс, докато испанският гранд ще премери сили с АЕК.
В късната програма също има редица двубои с голям заряд. Манчестър Сити ще гостува на РБ Лайпциг, а Арсенал ще има трудна визита на Славия Прага.
Вниманието на футболните фенове ще бъде насочено и към сблъсъците между Порто и Наполи, както и Борусия Дортмунд – Бетис.
Програмата за сряда:
19:45 часа
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АЕК – Реал Мадрид
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Фенербахче – Ливърпул
22:00 часа
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Викинг – Сабах
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Борусия Дортмунд – Бетис
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РБ Лайпциг – Манчестър Сити
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Ланс – Комо
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Порто – Наполи
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ПСВ – Брюж
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Славия Прага – Арсенал
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