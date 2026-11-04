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Реал Мадрид обърна АЕК с гол в добавеното време

Реал Мадрид обърна АЕК с гол в добавеното време

4 Ноември, 2026 22:02 515 0

  • реал мадрид-
  • аек атинa-
  • шампионска лига-
  • федерико валверде-
  • килиан мбапе

Федерико Валверде донесе победата с 3:2 в Атина, след като испанският тим два пъти изоставаше в резултата

Реал Мадрид обърна АЕК с гол в добавеното време - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид направи нов обрат в Шампионската лига и победи АЕК Атина с 3:2 като гост. Испанският тим два пъти изоставаше в резултата, но стигна до успеха с гол на Федерико Валверде във втората минута на добавеното време.

Домакините започнаха по-активно и поведоха в 12-ата минута. Лука Йович намери Абубакари Койта, който преодоля Марк Кукурея и стреля в близкия ъгъл, без да остави възможност на Тибо Куртоа да реагира.

Реал Мадрид можеше да изравни още преди почивката. В 28-ата минута Джуд Белингам прати топката във вратата, но попадението беше отменено заради засада. Четири минути по-късно английският национал все пак се разписа редовно след подаване на Кукурея и красиво изпълнение с пета.

Втората част премина с повече владение и натиск на Реал Мадрид, но домакините отново намериха начин да поведат. В 75-ата минута Койта изведе Ставрос Пилиос в наказателното поле, а защитникът на АЕК завърши атаката с удар в близкия ъгъл за 2:1.

Преднината на гръцкия тим обаче се задържа само три минути. Дензъл Дъмфрийс проби по десния фланг и подаде към Килиан Мбапе, който от близко разстояние възстанови равенството.

Френският нападател можеше да вкара и втори гол, но в 86-ата минута ударът му срещна гредата. Решаващият момент дойде в 90-ата минута. Валверде получи пространство пред наказателното поле и с мощен удар от дистанция донесе победата на Реал Мадрид.

Успехът остави Реал Мадрид с пълен актив след първите четири срещи в основната фаза на турнира. Отборът на Жозе Моуриньо вече победи Интер, Рома, Лайпциг и АЕК Атина.

Преди двубоя Моуриньо предупреди, че съперникът не трябва да бъде подценяван: „Трябва да играем на максимума, да сме сериозни и да се опитаме да запазим нивото си на игра“, заяви треньорът пред AS.

За АЕК това беше трета загуба в турнира след пораженията от Шахтьор Донецк и Манчестър Сити. Следващият мач на Реал Мадрид е домакинство на ПСВ Айндховен на 24 ноември, а АЕК ще приеме Галатасарай на 8 декември.


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