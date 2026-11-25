Администрацията на Доналд Тръмп подготвя ново увеличение на митата за Китай, Европейския съюз и още 14 икономики. Плановете са свързани с разследване на промишлените субсидии и свръхпроизводството, които според Белия дом водят до навлизане на евтини стоки на американския пазар и подбиват цените на местните компании.

Точният размер на новите мита все още не е обявен, както и датата, на която те ще влязат в сила. Според Sky News планираните ставки ще бъдат добавени към вече въведени мита между 10% и 12,5%.

Разследването по раздел 301

Службата на търговския представител на САЩ се очаква да публикува в следващите дни резултатите от продължилото месеци разследване на промишлените субсидии в 16 икономики. Американската агенция не е посочила публично окончателните ставки, които могат да бъдат наложени след приключването на процедурата.

Проверката е започната по раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г. Той позволява на президента да налага мита срещу държави, които според американската администрация дискриминират компании или търговия от САЩ.

„Прекомерното производство“ е обяснението, посочено от Белия дом за очакваните мерки. Американската администрация твърди, че подкрепяното чрез субсидии производство в засегнатите икономики е довело до износ на стоки на по-ниски цени и до натиск върху американските производители.

Опит за възстановяване на отменените мита

Очакваните нови тарифи са част от усилията на администрацията да замени по-широките мита, наложени през 2025 г. Те бяха отменени от Върховния съд на САЩ през февруари 2026 г., а сегашният подход се основава на отделна процедура по раздел 301.

Според Асошиейтед прес Белият дом и Службата на търговския представител все още не са коментирали публично сроковете за въвеждането на новите ставки. Два източника, запознати с плановете, са заявили пред агенцията, че графикът може да бъде променен.

Мерките идват след междинните избори в САЩ през ноември, на които републиканците загубиха контрола над Камарата на представителите и Сената. Достъпността на цените беше сред основните притеснения на избирателите. Въпреки промяната в Конгреса президентът може да наложи вето върху закон, който отменя или ограничава митата.

Засега потвърдено е само намерението за нови ограничения и предстоящото публикуване на резултатите от разследването. Окончателните размери на митата, обхватът на стоките и началната дата ще станат ясни след решението на американската търговска администрация.

Източници: focus-news.net, news.sky.com, apnews.com