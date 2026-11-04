Манчестър Сити поведе на Лайпциг след автогол

Манчестър Сити поведе с 1:0 срещу РБ Лайпциг в мача от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят се играе на „Ред Бул Арена“, а главен съдия е италианецът Марко Гуида.

Гостите откриха резултата в 37-ата минута. Нико О'Райли изпрати топката в наказателното поле, където защитникът на домакините Кастело Лукеба се опита да изчисти, но я насочи в собствената си врата.

Така Манчестър Сити получи преднина след автогол, а РБ Лайпциг трябва да търси изравняване в оставащото време от срещата.