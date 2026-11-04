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Манчестър Сити поведе на Лайпциг след автогол

Манчестър Сити поведе на Лайпциг след автогол

4 Ноември, 2026 23:03 450 0

  • манчестър сити-
  • рб лайпциг-
  • шампионска лига-
  • кастело лукеба

Кастело Лукеба прати топката в собствената си врата в 37-ата минута на мача от Шампионската лига

Манчестър Сити поведе на Лайпциг след автогол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити поведе с 1:0 срещу РБ Лайпциг в мача от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят се играе на „Ред Бул Арена“, а главен съдия е италианецът Марко Гуида.

Гостите откриха резултата в 37-ата минута. Нико О'Райли изпрати топката в наказателното поле, където защитникът на домакините Кастело Лукеба се опита да изчисти, но я насочи в собствената си врата.

Така Манчестър Сити получи преднина след автогол, а РБ Лайпциг трябва да търси изравняване в оставащото време от срещата.


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