Рафаел Камара проговори за битката си с Никола Цолов

Рафаел Камара не знае дали ще довърши сезона във Формула 2, след като получи възможност да дебютира във Формула 1 с Хаас на домашното си състезание в Бразилия. Бразилецът води в генералното класиране на Формула 2 със 207 точки, а Никола Цолов е втори с 200.

В навечерието на уикенда на пистата „Интерлагос“ Камара беше попитан дали ще участва в оставащите стартове от сезона във Формула 2. „Мисля, че това е нещо, което предстои и все още е в бъдещето“, заяви той, без да потвърди дали ще защитава лидерската си позиция до края на шампионата. Хаас потвърди, че Камара ще замени Естебан Окон в състава за Гран при на Сао Пауло, което ще се проведе на 8 ноември. Така 21-годишният бразилец ще направи първия си старт във Формула 1 пред домашната публика.

Камара вече беше обявен като един от титулярните пилоти на Хаас за сезон 2027. Първоначално дебютът му във Формула 1 се очакваше през следващата година, но решението на отбора да прекрати участието на Окон през сезон 2026 отвори място за по-ранна поява на бразилеца.

Преди него в освободеното място на Хаас за Гран при на Мексико беше използван резервният пилот Рио Хиракава. За състезанието в Сао Пауло обаче американският тим избра Камара, който е част от академията на Ферари от 2021 г.

Във Формула 2 остават два състезателни уикенда. Следващият кръг е в Катар между 27 и 29 ноември, а сезонът приключва в Абу Даби от 4 до 6 декември.

Това означава, че евентуално отсъствие на Камара би променило пряко битката за титлата. В момента разликата между него и Цолов е седем точки, а българският пилот защитава второто място в класирането.

Камара определи дебюта си във Формула 1 като голяма възможност и заяви, че е „изключително щастлив“ от доверието на Хаас. „Опитвам се да се насладя на домашното си състезание и да се забавлявам на пистата“, каза бразилецът.