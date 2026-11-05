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Рафаел Камара проговори за битката си с Никола Цолов

Рафаел Камара проговори за битката си с Никола Цолов

5 Ноември, 2026 21:41 951 2

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Бразилецът ще дебютира за Хаас във Формула 1 на домашното си състезание, докато води с 7 точки пред Никола Цолов

Рафаел Камара проговори за битката си с Никола Цолов - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рафаел Камара не знае дали ще довърши сезона във Формула 2, след като получи възможност да дебютира във Формула 1 с Хаас на домашното си състезание в Бразилия. Бразилецът води в генералното класиране на Формула 2 със 207 точки, а Никола Цолов е втори с 200.

В навечерието на уикенда на пистата „Интерлагос“ Камара беше попитан дали ще участва в оставащите стартове от сезона във Формула 2. „Мисля, че това е нещо, което предстои и все още е в бъдещето“, заяви той, без да потвърди дали ще защитава лидерската си позиция до края на шампионата. Хаас потвърди, че Камара ще замени Естебан Окон в състава за Гран при на Сао Пауло, което ще се проведе на 8 ноември. Така 21-годишният бразилец ще направи първия си старт във Формула 1 пред домашната публика.

Камара вече беше обявен като един от титулярните пилоти на Хаас за сезон 2027. Първоначално дебютът му във Формула 1 се очакваше през следващата година, но решението на отбора да прекрати участието на Окон през сезон 2026 отвори място за по-ранна поява на бразилеца.

Преди него в освободеното място на Хаас за Гран при на Мексико беше използван резервният пилот Рио Хиракава. За състезанието в Сао Пауло обаче американският тим избра Камара, който е част от академията на Ферари от 2021 г.

Във Формула 2 остават два състезателни уикенда. Следващият кръг е в Катар между 27 и 29 ноември, а сезонът приключва в Абу Даби от 4 до 6 декември.

Това означава, че евентуално отсъствие на Камара би променило пряко битката за титлата. В момента разликата между него и Цолов е седем точки, а българският пилот защитава второто място в класирането.

Камара определи дебюта си във Формула 1 като голяма възможност и заяви, че е „изключително щастлив“ от доверието на Хаас. „Опитвам се да се насладя на домашното си състезание и да се забавлявам на пистата“, каза бразилецът.


Бразилия
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  • 2 Абе

    0 0 Отговор
    В статията няма и дума за софиянеца, който ще гледа ф1 2027 г. по телевизията.При тия милиони и тая конкуренция трябва да е много над другите, за да го вземе отбор във ф1, а той на 2 място.

    22:07 05.11.2026

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