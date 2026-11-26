ПФК „Ботев“ Пловдив беше глобен с общо 2845 евро за поведението на привърженици по време на дербито с ЦСКА, завършило 3:3 на стадион „Христо Ботев“. Санкциите са наложени от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз за три отделни нарушения.

Най-голямата глоба е 1550 евро за възпламеняване на бомбички. За хвърлени предмети клубът трябва да плати още 520 евро, а за обидни и нецензурни скандирания – 775 евро.

„За възпламеняване на бомбички ДК наказва ПФК „Ботев“ с имуществена санкция в размер на 1550 евро“, се посочва в решението на Дисциплинарната комисия.

Дисциплинарната комисия санкционира и ЦСКА след двубоя в Пловдив. Столичният клуб е глобен със 155 евро за нерегламентирано използване на факли и димки.

ЦСКА трябва да плати и 775 евро за обидни и нецензурни скандирания. Така общият размер на санкциите за клуба е 930 евро.

Решенията са взети на основание на членове от Дисциплинарния правилник на БФС за сезон 2026/2027. В тях нарушенията са описани като действия, извършени от привърженици по време на дербито.