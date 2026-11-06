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Александър Георгиев след загубата от Септември: Локомотив София е в много тежко състояние

Александър Георгиев след загубата от Септември: Локомотив София е в много тежко състояние

6 Ноември, 2026 20:46 325 1

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Наставникът призна, че отборът се намира в сериозна криза

Александър Георгиев след загубата от Септември: Локомотив София е в много тежко състояние - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Временният старши треньор на Локомотив София Александър Георгиев не скри разочарованието си след поражението с 0:1 от Септември в двубой от 13-ия кръг на първенството. Наставникът призна, че отборът се намира в сериозна криза както от психологическа, така и от физическа гледна точка.

Георгиев обясни, че за краткото време от четири дни, с което е разполагал, щабът е направил всичко възможно, за да подготви футболистите. Според него Локомотив е имал възможност да промени развоя на срещата, ако беше успял да отбележи първи.

„Направихме каквото беше по силите ни през тези четири дни. Отборът се намира в изключително тежка ситуация – футболистите са сринати както психически, така и физически. Не успяхме да поведем в резултата, а ако бяхме го направили, мачът можеше да се развие по съвсем различен начин“, коментира временният наставник.

Той подчерта, че моментното представяне на тима не отразява реалните качества на футболистите. Георгиев изтъкна, че в състава има играчи с високо ниво, но поредицата от неубедителни резултати и само една победа в последните 12 мача оказват сериозно влияние върху отбора.

„В момента положението е много тежко. В никакъв случай качеството на състава не отговаря на мястото ни в класирането. Разполагаме с футболисти на много високо ниво, но когато имаш само една победа в 12 срещи, това неизбежно се отразява. Паузата идва в подходящ момент. Трябва да работим усилено както във физически, така и в психологически план. Днес за нас беше изключително важно да спечелим трите точки, независимо от трудностите, през които преминаваме“, заяви Александър Георгиев.


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