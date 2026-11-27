Джамал Мусиала е получил ново обостряне на мускулната травма след загубата на Байерн с 1:2 от Лил в Шампионската лига. Според SPORT1 и SID атакуващият футболист вероятно ще остане извън игра до края на годината, а германски медии съобщават за ново скъсване на мускулни влакна в лявото бедро. Байерн все още не е потвърдил публично точната диагноза.

Мусиала се появи на терена за около 20 минути срещу Лил. Това беше едва вторият му мач след завръщането от продължително отсъствие.

Първоначалната травма беше получена в края на септември по време на загрявка с германския национален отбор. Заради нея Мусиала пропусна девет официални срещи. След възстановяването си той се включи постепенно в тренировките и получи игрови минути срещу Кьолн и Лил.

SPORT1 съобщава, че при мача във Франция се е възобновила именно последната мускулна травма. Изданието посочва, че Байерн очаква по-дълго отсъствие, докато AS, позовавайки се на германското издание TZ, пише, че Мусиала няма да бъде на разположение до 2027 г. Към момента няма официално обявен срок за възстановяване.

Новият физически проблем идва на фона на дискусиите около неврологичното състояние на Мусиала. През август футболистът съобщи, че при него е диагностицирана неврологична дисфункция, след като в рамките на няколко дни е припаднал по време на две контролни срещи. Байерн и представителите му по-късно уточниха, че първото изследване за симптоми, наподобяващи отсъствия, е извършено на 22 април 2025 г.

На този фон в Германия се появиха коментари дали здравословните проблеми могат да повлияят на кариерата му. Според Deutschlandfunk обаче Байерн не вижда данни, че Мусиала няма да може да продължи да играе футбол на най-високо ниво.

Клубът заяви подкрепата си към футболиста след разговор с неговия мениджмънт. „Джамал Мусиала получава пълна подкрепа по пътя към възстановяването си“, посочи Байерн. От клуба не са обявили конкретна дата за следващото му завръщане, а участието му в мачове до края на 2026 г. изглежда малко вероятно.