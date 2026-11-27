Левски и Оливер Камдем прекратиха договора си по взаимно съгласие, но причините за внезапната раздяла останаха неизяснени в официалното съобщение на клуба. Защитникът напуска „Герена“ след 46 мача, един гол и шампионска титла с тима през сезон 2025/26.

„Ръководството, играчите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Оливер Камдем и му пожелават здраве и бъдещи професионални успехи“, заявиха от клуба. Ден по-късно Камдем също потвърди прекратяването на договора, като подчерта: „Разделяме се с взаимно уважение и в добри отношения.“

Според публикация на „Мач Телеграф“ зад раздялата стои конфликт между Камдем и старши треньора Хулио Веласкес. Изданието твърди, че напрежението започнало след контузия на защитника, заради която той останал извън групата за европейските мачове.

Публикацията свързва Камдем и с недоволството на неговия съотборник и близък приятел Мустафа Сангаре, който също не попаднал в състава за Европа. Според „Мач Телеграф“ двамата са привлекли към себе си Мехди Мубарик, Мазир Сула и Акрам Бурас, което било възприето от Веласкес като опит за разделение в съблекалнята.

Най-сериозното твърдение е свързано с тренировка преди дербито с ЦСКА. Според изданието Камдем разбрал, че няма да бъде в групата, напуснал самоволно заниманието и си тръгнал от стадиона. „Мач Телеграф“ твърди, че след този случай Веласкес е заявил пред ръководството, че повече не иска да разчита на защитника.

Левски не е обявявал дисциплинарно наказание, конфликт с треньора или конкретен инцидент като причина за раздялата. Хулио Веласкес също не е потвърдил публично твърденията за бойкот и интриги. Официалната версия остава прекратяване на договора по взаимно съгласие.

Камдем пристигна в Левски от Локомотив Пловдив в началото на 2025 г. Той дебютира на 26 февруари при загубата с 0:1 от Черно море, а първия си гол за „сините“ отбеляза на 17 май при равенството 2:2 с Лудогорец. През сезон 2025/26 защитникът беше част от състава, който спечели шампионската титла на България.

Към момента не е обявено къде ще продължи кариерата си 24-годишният футболист. Не е съобщено и дали Левски ще привлича нов десен защитник след раздялата.