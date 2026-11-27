Българският талант Никола Цолов постигна седми резултат в квалификацията за Гран при на Катар във Формула 2. На пистата „Лусаил“ най-бърз се оказа американският дебютант Уго Угочукву, който поднесе една от големите изненади, спечелвайки полпозишъна за основното състезание в неделя.

Квалификационната сесия предложи интересна битка между няколко млади пилоти, като особено впечатляващо беше представянето на двама от новобранците – Фреди Слейтър и Уго Угочукву.

При първите опити с началния комплект гуми Никола Цолов записа 11-о време, след като премина през трасето за 1:37.361 минути. В този момент изненадващо най-добър резултат имаше Фреди Слейтър. Британският пилот, който замества Рафаел Камара в състава на „Инвикта“, спря хронометрите на 1:36.446 минути и изпревари с около една десета от секундата другия дебютант Уго Угочукву.

Борбата за първата позиция продължи и при вторите бързи обиколки, но този път развоят на събитията беше различен. Слейтър допусна грешка в един от завоите, загуби контрол над автомобила и напусна очертанията на пистата. Така британецът пропусна възможността да подобри времето си и отвори пътя към върха за своя съперник.

Уго Угочукву се възползва по най-добрия начин от ситуацията и записа впечатляващ резултат от 1:35.818 минути. С това американският състезател си осигури първата стартова позиция за неделната основна надпревара. До него на първа редица ще застане Габриеле Мини, който се намира на 37 точки зад Никола Цолов в генералното подреждане.

Междувременно българският пилот също успя да подобри значително представянето си при втория комплект гуми. Цолов направи обиколка за 1:36.330 минути, което му отреди седмо място в крайното класиране на квалификацията. Изоставането му спрямо най-бързия Угочукву беше 0.512 секунди.

Резултатът обаче му осигури добра изходна позиция за съботния спринт, в който българинът ще потегли четвърти. На стартовата решетка той ще бъде разположен на една линия с Джошуа Дюрксен, което обещава интересна битка още в началните обиколки.

Особено важно за Цолов е и представянето на основния му съперник в борбата за титлата Алекс Дън. Британецът, който изостава с 11 точки от българския пилот във временното генерално класиране, приключи квалификацията на трето място.

Това означава, че Дън ще стартира зад Цолов в спринтовото състезание, но ще има по-добра позиция от него за неделната основна надпревара. Разпределението на стартовите места създава предпоставки за сериозна битка между двамата претенденти за титлата в оставащите състезания на уикенда в Катар.