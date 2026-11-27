Маурисио Почетино ще изведе Манчестър Юнайтед в третия си мач начело на отбора с цел да постигне първата си победа. „Червените дяволи“ приемат Брентфорд на „Олд Трафорд“ в събота от 17:00 часа българско време. Срещата ще бъде първата домакинска за аржентинеца, откакто пое състава на 18 ноември.

Началото на Почетино беше тежко. В дебюта си Манчестър Юнайтед загуби с 0:4 от Ливърпул на „Анфийлд“ на 22 ноември. Три дни по-късно тимът стигна до 2:2 срещу Спортинг в Лисабон в Шампионската лига. Бруно Фернандеш отбеляза и двете попадения за гостите, но грешка на вратаря Сене Ламенс позволи на Луис Суарес да изравни в края.

Капитанът на Манчестър Юнайтед е пропуснал последната тренировка преди двубоя заради вирус, който е получил в Португалия. Почетино заяви, че решението за участието на Фернандеш ще бъде взето непосредствено преди срещата и че клубът няма да поема излишни рискове.

„Не знаем. Той е засегнат от вирус от Португалия. Завърши мача с известен проблем, а днес не можа да участва в тренировката. Ще преценим как се чувства утре, когато се събуди“, каза Почетино.

Маркус Рашфорд е започнал индивидуална тренировка на терена и постепенно увеличава натоварването. Нападателят обаче не е обявен за готов за състава срещу Брентфорд.

Почетино пое Манчестър Юнайтед, след като Майкъл Карик беше освободен, а тимът се намираше на 18-о място във Висшата лига след десет мача. Аржентинецът подписа договор за две години и половина и пристигна на „Олд Трафорд“ след периода си като селекционер на САЩ.

„Ситуацията е такава, каквато е. Това е реалността. Нашата задача е да вдъхнем увереност и вяра на играчите, да изградим доверие“, заяви треньорът преди мача с Брентфорд.

Той отхвърли критиките, че подходът му е прекалено мек. „Не съм мил, но се старая да бъда добър. Знаем, че трябва да бъдем настоятелни и силни, но същевременно трябва да изграждаме взаимоотношения“, каза Почетино.

Брентфорд ще бъде следващият тест пред Манчестър Юнайтед в момент, в който отборът все още търси първия си успех при новия треньор. След двубоя с „пчеличките“ предстои пауза от мачове във Висшата лига заради програмата на първенството.