Елвира Йоберг спечели първия индивидуален старт за сезон 2026/27 в Световната купа по биатлон при жените. Шведката се наложи в състезанието на 15 километра в Контиолахти, Финландия, след силно представяне както на трасето, така и на рубежа.

Йоберг допусна само една грешка в стрелбата и пресече финалната линия за 41:47.9 минути. Втора остана представителката на домакините Соня Лейнамо, която свали всичките 20 мишени и финишира на 22.7 секунди след победителката.

Третото място зае французойката Жулиа Симон. Тя също беше безгрешна в стрелбата, но изостана с 53.1 секунди от Йоберг. Шведката бе единствената сред първите пет състезателки с пропуск на рубежа.

От българския отбор най-добре се представи Лора Христова. Тя завърши на 31-ва позиция с две грешки и пасив от 3:46.9 минути. Милена Тодорова се нареди 36-а с три пропуска, изоставайки на 4:40.6 минути.

Мария Здравкова и Валентина Димитрова имаха по-труден ден на стрелбището. Двете допуснаха по пет грешки и приключиха съответно на 80-о и 83-то място.

Програмата на първия кръг в Контиолахти продължава в събота със смесената единична щафета и смесената отборна щафета.