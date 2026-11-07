Евертън с обрат, победи за Хамбургер, Венеция и Тулуза

Евертън направи обрат и победи Ковънтри с 3:1 в най-резултатния от късните петъчни мачове в петте водещи футболни първенства на Европа. Успехи записаха още Хамбургер ШФ, Венеция и Тулуза, докато Севиля и Алавес завършиха 0:0.

На „Хил Дикинсън Стейдиъм“ Ковънтри поведе в 52-рата минута чрез Ян Гбохо, но домакините отговориха бързо. Тиери Бари изравни в 56-ата минута, а четири минути по-късно отбеляза втория си гол в мача. Киърнън Дюсбъри-Хол оформи крайния резултат в 81-вата минута след асистенция на Бари.

Според Скай Спортс двубоят беше белязан и от няколко спорни решения на системата за видеоповторения. ВАР не уважи претенции на Ковънтри за дузпи, а вторият гол на Бари остана в сила след проверка за игра с ръка.

„Когато големи решения променят мачове, те променят мача напълно“, заяви мениджърът на Ковънтри Франк Лампард пред Скай Спортс.

Треньорът на Евертън Дейвид Мойс записа победа в 592-рия си мач начело на клуба. След трите точки отборът му се изкачи временно на пето място във Висшата лига, а Ковънтри остана на две точки над зоната на изпадащите.

Победи за Хамбургер, Венеция и Тулуза

В Бундеслигата Хамбургер ШФ се наложи с 3:1 над Борусия Мьонхенгладбах. Двубоят беше единственият мач от германския елит в петъчната програма.

В Италия Венеция спечели с 2:1 срещу Удинезе в среща от 11-ия кръг на Серия А. Резултатът остави Удинезе в долната част на таблицата, докато Венеция прибави важни точки в битката за отдалечаване от опасната зона.

Тулуза постигна домакински успех с 3:1 над Страсбург в Лига 1. Мачът беше от 10-ия кръг на френското първенство.

Без голове в Севиля

Единственото равенство в петте водещи първенства дойде в Испания, където Севиля и Алавес завършиха 0:0. Двубоят беше от 12-ия кръг на Ла Лига и не промени факта, че двата отбора се намират в средната част на класирането.

Общо в петте късни срещи бяха отбелязани 13 гола, като четири от мачовете завършиха с победа на домакините.

Източници: skysports.com, soccerbase.com, darbah.com