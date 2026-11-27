Диего Симеоне настоя Атлетико Мадрид да се подсили през януарския трансферен прозорец, ако иска да остане близо до Барселона и Реал Мадрид в битката за титлата в Ла Лига. След 13 кръга мадридският тим е трети с 31 точки – на пет от лидера Барселона и на две от втория Реал Мадрид.

„Наистина имаме нужда от нови играчи“, заяви Симеоне на пресконференция преди гостуването на Елче. Аржентинецът уточни, че вече е разговарял със спортния директор Матеу Алемани за необходимите промени, като клубът трябва да се съобрази с нуждите на отбора и финансовите си възможности.

„Предвид броя на изиграните мачове е ясно, че трябва да подсилим състава, за да останем близо до позициите, които заемаме в момента. В противен случай ще стане много трудно“, добави треньорът.

Атлетико загуби с 1:2 от Барселона в последния си мач преди паузата за националните отбори, но след подновяването на клубния футбол спечели срещу Хетафе с 3:0 и срещу Викинг с 2:0 в Шампионската лига. В двубоя с норвежкия тим се разписаха Александър Сьорлот и Хулиан Алварес.

Следващото изпитание за отбора е гостуването на Елче в събота. Домакините са предпоследни в класирането, а според Симеоне това не гарантира лесен мач. Елче е спечелил само една точка в шестте си домакинства в първенството, но треньорът на Атлетико заяви, че в повечето срещи тимът е играл на ниво, позволяващо му да спечели или да завърши наравно.