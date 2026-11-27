Руски конвой, превозващ бойни машини към Либия, е обърнал курса си в Средиземно море след потапянето на руския корвет „Меркурий“ в пристанището на Бенгази. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на трима представители на украинските и европейските въоръжени сили и служби за сигурност.

Според агенцията атаката срещу кораба е извършена на 22 ноември с украински морски дронове. Инцидентът е станал на около 2000 километра от бойните полета в Украйна. Промяната в маршрута показва, че руските военноморски сили преразглеждат движението на корабите си след удара в либийското пристанище, посочва Ройтерс.

Конвой с „Адмирал Головко“ е близо до Алжир

Втори конвой, ескортиран от руската фрегата „Адмирал Головко“, е обърнал курса си близо до Сицилианския проток в деня на атаката в Бенгази. Европейски военен представител, който е следил движението на корабите, е заявил, че конвоят „е обърнал обратно курса си близо до Сицилианския проток“.

Украински представител на военното разузнаване и служител по сигурността в Близкия изток са потвърдили пред Ройтерс, че флотилията не е продължила към Либия. По техни данни корабите в момента се намират близо до бреговете на Алжир.

Сицилианският проток е ключов морски участък по маршрута към северноафриканското крайбрежие. Именно там е засечена промяната в курса на конвоя, преди корабите да достигнат Либия.

Москва не е коментирала информацията

Руските кораби са превозвали бойна техника към Либия, но не са оповестени подробности за броя на корабите в конвоите и за точния товар на всеки от тях. Не е съобщено и дали флотилията ще продължи към Либия, ще се върне към изходна точка или ще остане край алжирското крайбрежие.

Министерството на отбраната на Русия не е отговорило на изпратеното от Ройтерс запитване за коментар. Така твърденията за потапянето на „Меркурий“ и последвалото отклоняване на конвоите към момента се основават на информацията от украински и европейски представители, цитирани от агенцията.

Източници: bta.bg, aol.com