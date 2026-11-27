Украинските въоръжени сили заявиха, че през нощта са нанесли удар по предприятие за производство на твърдо ракетно гориво в Тулска област, южно от Москва. Става дума за завода за синтетичен каучук в района на Ефремов, който според украинската страна произвежда материали за ракетното гориво на руски балистични ракети, включително за системата „Искандер“.

„Заводът е първото звено във веригата за производство на ракети. В него се произвеждат компоненти за пластични взривни вещества и полимер, използван за производството на твърдо гориво за руски балистични ракети“, посочи украинското Министерство на отбраната.

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Украинският Генерален щаб съобщи, че операцията е извършена в координация с руското съпротивително движение „Черна искра“. Според същото съобщение пълният размер на щетите все още се оценява.

Русия съобщи за свалени дронове

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев заяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила четири украински дрона. По думите му няма жертви, а предварителната оценка не показва щети по инфраструктурата. Миляев съобщи и за повредени прозорци на три частни жилища в района на Ефремов вследствие на паднали отломки.

Тези данни се разминават с украинското твърдение за поразено предприятие. Независимо потвърждение за размера на пораженията по завода не е представено.

Склад за гориво е унищожен при операция „Ад-3“

Паралелно с това Украйна съобщи, че е унищожила замаскиран склад за гориво на руската армия, разположен в гориста местност. Първи корпус „Азов“ на Националната гвардия на Украйна публикува видеозапис от операцията.

Според украинските военни руските сили са прикривали базата с маскировка, средства за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи. Горивото е било доставяно с влак, след което с автомобили е разпределяно между военни подразделения. При съвместна операция на Националната гвардия и Въоръжените сили на Украйна складът и обслужващата му инфраструктура са били унищожени.

Украинските сили съобщават за засилена кампания срещу руски обекти, свързани с горивното снабдяване и отбранителната промишленост. През последната седмица са били обявени удари по петролни съоръжения, предприятия от военната индустрия и военни летища в Русия.

Предприятието е било атакувано и преди

Ефремовският завод за синтетичен каучук вече е бил свързван с предишни украински атаки. Украинският Генерален щаб съобщи за удар по предприятието през септември 2026 г., като го определи като част от руската производствена верига за твърдо ракетно гориво. По данни на „Киев Индипендънт“ заводът е бил атакуван и през декември 2025 г.

Засега няма данни кога предприятието ще възстанови работата си или дали ударът е прекъснал производството. Москва не е потвърдила украинската версия за поражения по завода.

Източници: bta.bg, ukrinform.net, kyivindependent.com