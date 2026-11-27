УЕФА подготвя тежки санкции срещу Олимпик Марсилия след насилието около мача с Левски, заяви специалистът по спортно право Георги Градев. По думите му отговорно лице от европейската футболна централа му е казало: „ние се готвим да ги смажем“.

Градев очаква глоба от поне 100 000 евро и най-малко един мач без публика. Според прогнозата му наказанието може да бъде изтърпяно още при следващото домакинство на Марсилия срещу Селта. Той посочи и възможност за мачове без публика като гост, както и за активиране на предишни отложени санкции.

„Това не е провокация, на която се отговаря“, заяви Градев. Той определи случилото се като организирана атака и каза, че според информацията, с която разполага УЕФА, Марсилия е „тежък рецидивист“ по подобни случаи.

11 българи са пострадали при инцидентите

Сблъсъците са станали на 26 ноември по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски в Лига Европа. По данни на Министерството на външните работи 11 български граждани са пострадали. Шестима са получили медицинска помощ на място, а петима са били транспортирани до болници в Марсилия.

МВнР съобщи, че няма тежко пострадали българи. Хоспитализираните са били в стабилно състояние, като част от тях са останали за наблюдение. Генералното консулство на България в Лион е поддържало контакт с френските институции, а представители на българската консулска служба са посетили пострадалите.

По-ранна информация на БНР посочваше 12 пострадали и шестима настанени в болници. По-късното съобщение на МВнР обаче посочи 11 пострадали и петима транспортирани до лечебни заведения.

УЕФА започна дисциплинарна проверка

УЕФА официално осъди сериозните инциденти около двубоя и назначи дисциплинарни инспектори. Те трябва да проучат наличните доказателства и да установят фактите и обстоятелствата по случая. От европейската централа все още не са обявили конкретни наказания.

Градев заяви, че отговорност носят както УЕФА и Марсилия заради организацията и превенцията, така и Левски и Българският футболен съюз. Според него българският клуб е имал основание да спре играта, да извика дежурния делегат и да настоява за по-твърда реакция.

Марсилия вече беше санкционирана от УЕФА през октомври 2026 г. с глоби от 30 500 и 50 000 евро за нарушения в мача срещу Олимпиакос. Предстоящото дисциплинарно производство ще определи дали новите инциденти ще доведат до по-тежки мерки.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg, nova.bg