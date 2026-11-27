Феновете на Ботев Пловдив получиха обнадеждаваща новина, след като от клуба съобщиха, че капитанът Тодор Неделев вече е подновил тренировъчните занимания. Опитният плеймейкър работи усилено по своето възстановяване и постепенно се приближава към дългоочакваното завръщане на футболния терен.

От „жълто-черния“ клуб споделиха новината в социалните мрежи, като публикуваха послание, свързано с напредъка на своя капитан. „Крачка по крачка към голямото завръщане на легендарната осмица“, написаха от Ботев Пловдив, показвайки, че възстановяването на един от най-важните футболисти в състава върви в положителна посока.

Очакванията са Неделев да продължи с интензивната си подготовка през следващите седмици, като надеждите са да бъде отново на разположение на отбора след Нова година. Завръщането му би било сериозен позитив за пловдивчани, които ще могат отново да разчитат на качествата, опита и лидерските му умения.

Капитанът на „канарчетата“ получи тежка контузия на 3 май 2026 година по време на градското дерби срещу Локомотив Пловдив. Двубоят се игра на стадион „Христо Ботев“ и завърши с поражение за домакините с 0:2.

Травмата принуди Неделев да остане извън терена за продължителен период, но сега първите положителни сигнали вече са налице. За привържениците на Ботев предстоящото завръщане на легендарната осмица е новина, която носи надежда за по-силно представяне на отбора през следващата част от сезона.