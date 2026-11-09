ЦСКА оглави Първа лига, но Левски има по-големи шансове да стане шампион

ЦСКА победи Левски с 3:0 във Вечното дерби и излезе начело в Първа лига. Успехът промени и прогнозата за разпределението на шампионските шансове, изчислявани от футболния симулатор Football meets data. Вероятността ЦСКА да спечели титлата е нараснала с 11 процентни пункта и вече е 32%. Така „червените“ се доближиха до Левски в прогнозата, въпреки че двата столични отбора вече са с разменени позиции на върха в класирането. Загубата в дербито е свалила шансовете на Левски с 12 процентни пункта. „Сините“ обаче продължават да бъдат фаворит за златните медали с оценка от 48,3%.

Трети в прогнозата е Лудогорец с 16,5% шанс да завърши на първо място. ЦСКА 1948 е оценен с 3,1% вероятност за титлата. Четирите отбора оформят групата на основните претенденти според симулацията. Победата с 3:0 беше постигната в мача от 13-ия кръг на Първа лига, игран на Националния стадион „Васил Левски“. ЦСКА остава без загуба в първенството, а успехът срещу прекия съперник му осигури първата позиция след дербито.

Прогнозата на Football meets data не определя крайното класиране, а изчислява вероятности въз основа на резултатите и развитието на сезона. На този етап Левски запазва предимство в симулацията, докато ЦСКА увеличи значително своя дял след директната победа.