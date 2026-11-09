ЦСКА оглави Първа лига, но Левски има по-големи шансове да стане шампион

ЦСКА победи Левски с 3:0 във Вечното дерби и излезе начело в Първа лига. Успехът промени и прогнозата за разпределението на шампионските шансове, изчислявани от футболния симулатор Football meets data. Вероятността ЦСКА да спечели титлата е нараснала с 11 процентни пункта и вече е 32%. Така „червените“ се доближиха до Левски в прогнозата, въпреки че двата столични отбора вече са с разменени позиции на върха в класирането. Загубата в дербито е свалила шансовете на Левски с 12 процентни пункта. „Сините“ обаче продължават да бъдат фаворит за златните медали с оценка от 48,3%.
Трети в прогнозата е Лудогорец с 16,5% шанс да завърши на първо място. ЦСКА 1948 е оценен с 3,1% вероятност за титлата. Четирите отбора оформят групата на основните претенденти според симулацията. Победата с 3:0 беше постигната в мача от 13-ия кръг на Първа лига, игран на Националния стадион „Васил Левски“. ЦСКА остава без загуба в първенството, а успехът срещу прекия съперник му осигури първата позиция след дербито.
Прогнозата на Football meets data не определя крайното класиране, а изчислява вероятности въз основа на резултатите и развитието на сезона. На този етап Левски запазва предимство в симулацията, докато ЦСКА увеличи значително своя дял след директната победа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЕПИхлорХИДРИН
3 на 0 , три на нула
09:18 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 сайко килър
Коментиран от #7
09:25 09.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хер ФЛИК
Коментиран от #11
09:28 09.11.2026
9 ЖлъченМЕХУР
Дали имат основание ?
09:30 09.11.2026
10 сайко килър
09:33 09.11.2026
11 Левски 1914
До коментар #8 от "хер ФЛИК":А 7 - 1 ,а 8 - 0 от сегашния Литекс. Има още да събираш. А в европейските турнири колко победи имате и колко точки?
09:41 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Даниел
До коментар #12 от "Мепо":Ще ми е любопитно да споделиш повече от две имена на юноши стигнали до световния футбол??
09:52 09.11.2026
14 ДонБалон
09:56 09.11.2026
15 Шапкаря
10:03 09.11.2026
16 Букмейкърите
10:15 09.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Синият балон
10:18 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.