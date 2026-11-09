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ЦСКА оглави Първа лига, но Левски има по-големи шансове да стане шампион

ЦСКА оглави Първа лига, но Левски има по-големи шансове да стане шампион

9 Ноември, 2026 09:12 1 000 19

  • цска-
  • левски-
  • вечно дерби-
  • първа лига-
  • шампионска титла

Победата във Вечното дерби увеличи до 32% шансовете на „червените“ за титлата. "Сините" остават фаворит с 48,3%

ЦСКА оглави Първа лига, но Левски има по-големи шансове да стане шампион - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА победи Левски с 3:0 във Вечното дерби и излезе начело в Първа лига. Успехът промени и прогнозата за разпределението на шампионските шансове, изчислявани от футболния симулатор Football meets data. Вероятността ЦСКА да спечели титлата е нараснала с 11 процентни пункта и вече е 32%. Така „червените“ се доближиха до Левски в прогнозата, въпреки че двата столични отбора вече са с разменени позиции на върха в класирането. Загубата в дербито е свалила шансовете на Левски с 12 процентни пункта. „Сините“ обаче продължават да бъдат фаворит за златните медали с оценка от 48,3%.

Трети в прогнозата е Лудогорец с 16,5% шанс да завърши на първо място. ЦСКА 1948 е оценен с 3,1% вероятност за титлата. Четирите отбора оформят групата на основните претенденти според симулацията. Победата с 3:0 беше постигната в мача от 13-ия кръг на Първа лига, игран на Националния стадион „Васил Левски“. ЦСКА остава без загуба в първенството, а успехът срещу прекия съперник му осигури първата позиция след дербито.

Прогнозата на Football meets data не определя крайното класиране, а изчислява вероятности въз основа на резултатите и развитието на сезона. На този етап Левски запазва предимство в симулацията, докато ЦСКА увеличи значително своя дял след директната победа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЕПИхлорХИДРИН

    10 2 Отговор
    4удна вест се е раз4ула
    3 на 0 , три на нула

    09:18 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 сайко килър

    14 1 Отговор
    Снощи шефовете на сините пак наговориха един куп смехории и оправдания ! Били равностойни и не заслужавали загубата ! Сеир !

    Коментиран от #7

    09:25 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хер ФЛИК

    12 2 Отговор
    Ако съберем последните 2 резултата 4-2 и 3-0 , се получава 7-2 ! Ами....не е зле ! Нали ?

    Коментиран от #11

    09:28 09.11.2026

  • 9 ЖлъченМЕХУР

    12 2 Отговор
    Усилено се говори , че днес синия щаб щял да направи искане в съда , ЦСКА да бъдат съдени......за побоя , който им нанесоха ! Да абъдат арестувани и хвърлени в затвора , червените играчи !
    Дали имат основание ?

    09:30 09.11.2026

  • 10 сайко килър

    1 5 Отговор
    От Хамрун МАЛТА са пратили поздравителна телеграма по повод снощния мач ! ЧЕСТИТО !

    09:33 09.11.2026

  • 11 Левски 1914

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "хер ФЛИК":

    А 7 - 1 ,а 8 - 0 от сегашния Литекс. Има още да събираш. А в европейските турнири колко победи имате и колко точки?

    09:41 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Даниел

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мепо":

    Ще ми е любопитно да споделиш повече от две имена на юноши стигнали до световния футбол??

    09:52 09.11.2026

  • 14 ДонБалон

    6 1 Отговор
    багажа и на влака за Мадрид !

    09:56 09.11.2026

  • 15 Шапкаря

    2 1 Отговор
    Вярно ще е като се знае кой е шев БФС и от кой отбор са съдиите.

    10:03 09.11.2026

  • 16 Букмейкърите

    3 1 Отговор
    Даваха победа за Левски в мача.Но ЦСКА направо ги разби.

    10:15 09.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Синият балон

    1 0 Отговор
    Зрелищно се спука.Разни водещи,репортери и коментатори им правят лоша услуга като ги хвалят толкова много.Време е Диема да свали сините очила ,че стават смешни.

    10:18 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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