Марко Груич: Титлата е основната цел на Левски

Защитата на шампионската титла е основната цел пред Левски през този сезон. Това заяви сръбският полузащитник Марко Груич в интервю за изданието „Спортклуб“, в което говори още за избора си да продължи кариерата си в София, представянето на отбора в Европа и плановете на клуба.

„Основната цел този сезон е титлата в България, тъй като конкуренцията е наистина силна“, каза Груич. Според него Лудогорец разполага с добри условия и качествени чуждестранни футболисти, а ЦСКА се е завърнал в борбата за върха и има един от най-големите бюджети в страната.

„Засега ние излязохме на преден план и мисля, че ще има голяма битка между тези три отбора до самия край“, добави полузащитникът.

30-годишният футболист премина в Левски през лятото със свободен трансфер от АЕК. Той подписа договор за една година с опция за още един сезон и вече има 13 мача и един гол от началото на кампанията.

Груич обясни, че е имал няколко предложения, но ръководството на Левски е било най-настоятелно. Решаващ се оказал разговорът със старши треньора Хулио Веласкес.

„След разговора с него нямах никакви съмнения да дойда в Левски“, заяви Марко Груич.

Сърбинът посочи, че е видял в клуба голяма амбиция, млад състав и ясна посока на развитие. Той определи Левски като най-големия клуб в България и отбеляза натиска от страна на привържениците да се печели всяка седмица.

Левски е спечелил седем точки в първите си четири мача в основната фаза на Лига Европа. Груич смята, че още една победа може да даде на отбора реален шанс да продължи напред.

„Имаме мач у дома срещу Лилестрьом, мисля, че е най-реалистично да спечелим още три точки и с 10 бихме могли да стигнем до плейофите“, каза той.

Полузащитникът обаче предупреди, че отборът трябва да запази концентрация. По думите му Левски се представя добре, но във футбола ситуацията може да се промени бързо.

Груич призна, че все още не е преминал пълна подготовка с новия си отбор. През последните две години той е имал сериозна контузия на ахилесовото сухожилие и петата, заради която е претърпял операция и е отсъствал дълго от терена.

След преминаването си от Порто в АЕК сърбинът не е получил достатъчно възможности заради трудното завръщане след травмата. Той очаква физическото му състояние да се подобри след зимната подготовка с Левски.

Груич заяви още, че има индикации за възможно удължаване на договора му, но определи разговорите като преждевременни. Сред дългосрочните цели на клуба той посочи редовното участие в европейските турнири и изграждането на нов стадион.