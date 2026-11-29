Интер отново обмисля възможността да привлече Марио Ермосо като свободен агент. Испанският защитник е сред вариантите за подсилване на отбраната на миланския гранд, ако не успее да постигне споразумение за нов договор с Рома. Интересът на Интер към 30-годишния футболист не е от вчера.

През лятото на 2024 г. “нерадзурите” следяха ситуацията около него, след като той напусна Атлетико Мадрид. В крайна сметка обаче Ермосо избра Рома. След труден първи сезон в италианската столица, през кампанията 2025/26 испанецът се превърна във важна фигура в състава на Джан Пиеро Гасперини.

Именно затова римляните вече водят разговори за подновяване на договора му, който изтича през следващото лято.

Според „Кориере дело Спорт“ Интер следи внимателно преговорите и би се възползвал, ако те завършат без споразумение. Привличането на Ермосо без трансферна сума би било възможност за „нерадзурите“ да добавят опит и стабилност към защитата си.