Фернандо Муслера изигра последния мач в професионалната си кариера. 40-годишният вратар обяви, че се оттегля от футбола след загубения финал на Копа Либертадорес с Естудиантес срещу Палмейрас. Уругваецът сложи край на кариера, преминала през няколко европейски първенства.

Той защитаваше цветовете на Лацио, преди да се превърне в една от емблематичните фигури на Галатасарай. С националния отбор на Уругвай също остави сериозна следа.

„Това е краят на моята кариера. Не мога да си представя по-добър сценарий за последния ми мач. Да приключа именно на този терен, с феновете на Естудиантес и пред семейството си, е нещо специално“, заяви Муслера след финала. Вратарят прие поражението с достойнство и поздрави Палмейрас за успеха. Той благодари на съотборниците си за усилията и на привържениците на Естудиантес за подкрепата през последната година и половина.

„Сърцето ми е щастливо, независимо от резултата, заради всичко, което постигнахме“, добави уругваецът.