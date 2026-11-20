Ювентус е включил нападателя на Монца Густаво Варела сред основните си трансферни цели. 21-годишният португалец е съотборник на българския национал Валентин Антов, а интересът към него идва след силното му начало на сезона в Серия А.

Според Corriere dello Sport, цитирано от Фокус, спортният директор на Ювентус Фредерик Масара вече е сондирал възможността за евентуален трансфер. Засега няма данни да е отправена официална оферта, а разговорите са на предварителен етап.

Торинският клуб няма да бъде единственият кандидат за подписа на Варела. Ливърпул, Тотнъм и Брентфорд също следят ситуацията около нападателя. Допълнително усложнение за Ювентус е позицията на Бенфика, който има предимство да откупи правата на футболиста.

Варела е лидер при голмайсторите в Серия А с 9 попадения. През сезона той има и два гола в турнира за Купата на Италия. Представянето му е сред причините интересът към него да се засили още преди трансферния прозорец.

Португалският нападател има договор с Монца до 30 юни 2030 г. Пазарната му оценка в информацията, цитирана от Фокус, е около 5 млн. евро.

Варела премина в Монца от Бенфика през лятото на 2026 г. Ако интересът на Ювентус се превърне в конкретна оферта, италианският клуб ще трябва да се съобрази както с конкуренцията от Англия, така и с договорните права на португалския му бивш клуб.